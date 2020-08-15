15.08.2020, 19:40

Домогательства, насилие, нарушение профессиональной этики. Истории жителей Эстонии


Яна Левитина, журналист-фрилансер
EST 2
Ahistamine
Foto: Anni Õnneleid

Зима, мороз, многоквартирный дом. Девушка в двух рейтузах и пуховике заходит в лифт. Следом за ней – невысокий худощавый паренек в спортивках. Двери закрываются, и следующее, что она помнит, – незнакомец прижимает ее к стене всем телом, а его рука уже пробралась через слои одежды к ней в трусы. Именно такую картину рисует воображение, когда речь заходит о сексуальных домогательствах. Реальность – сложнее, пишет "Эстонский экспресс".

Та девушка была уверена, что если с ней произойдет что-то подобное, она непременно сможет дать отпор. Да ведь и происходит такое лишь с теми, кто провоцирует, откровенно одевается и проводит время в сомнительных местах. Ей все же удалось высвободиться и убежать, но тот случай долго не давал покоя: девушка потом панически боялась ходить одна и ездить в лифте даже в компании близких людей.

В русском языке понятие ”домогательство” принято воспринимать именно так — как сексуальные преследования и приставания. Англоязычный же аналог, „harassment”, имеет более широкий спектр значений, охватывающий любые виды психологического и физического притеснения. Вышеупомянутая история — откровенная попытка изнасилования. Харассмент же, как правило, проявляется в систематическом пренебрежении границами дозволенного, нарушении личного пространства, психологическом давлении и злоупотреблении своим положением.

Если почитать современные СМИ, может показаться, что харассмент — удел голливудских звезд, политиков и бизнесменов. Но, к сожалению, эта проблема ближе, чем кажется. Жители Эстонии рассказали ”Экспрессу” о своем опыте.

Нарушение врачебной этики

”У меня диагностировано психическое расстройство, из-за чего в медицинской карте отмечено временное отсутствие трудоспособности. Так как эстонские законы защищают личную информацию пациента, в общей базе данных не значится причина потери трудоспособности, если она связана с психическим заболеванием, лишь сам факт”, — рассказывает Анна *, которая столкнулась с харассментом на приеме у акушерки во время беременности.

В беседе с врачом Анна назвала свое заболевание и рассказала, что после консультации у психиатра перестала принимать лекарства до родов, чтобы избежать возможных побочных эффектов.

”Такой ответ акушерку очень удивил, и она несколько раз пыталась меня убедить, что с моим заболеванием непременно нужно продолжать прием. Я вежливо попросила ее не поднимать больше эту тему, так как к беременности это не имело отношения и я уже проконсультировалась с психиатром, — говорит Анна. — Вышла я с этого приема, мягко говоря, разочарованная, но подумала: ладно, есть люди, которые не понимают психических расстройств, возможно, кого-то это пугает — ничего страшного.”

Однако история на этом не закончилась. Через несколько дней после приема Анна получила извещение о том, что ее снова ждут на визит в больницу. Оказалось, акушерка назначила ей новое время, хотя договоренности об этом не было. ”На вопрос, зачем нужен визит, сперва она сказала, что нужно сделать ультразвук. Но ультразвук мы делали на первом визите, буквально на той же неделе. Да, хорошо, тогда я тебе расскажу правду, ответила мне акушерка. На неделе я зашла в твою базу данных, и там от имени психиатра стоит запись, что тебе необходимо пить эти лекарства.”

Анна была возмущена тем, что акушерка нарушила закон, зайдя без разрешения в историю болезни пациента, но все-таки пришла на прием к врачу: ”Та очень удивилась поведению акушерки и нисколько не настаивала на приеме лекарств, но сам факт того, что мне пришлось пройти через такое отношение, очень настораживает. Почему вместо помощи, заботы и советов, необходимых беременной женщине, акушерка начинает так давить и прибегать ко лжи? Беременность — мой осознанный выбор, я очень ответственно подошла к вопросу и не ожидала такого неприятного начала этого пути.”.

”Давай между нами будет секс?”

Одним из самых распространенных типов домогательств и притеснений до сих пор является харассмент на рабочем месте. Жительница Таллинна по имени Мария * десять лет назад устроилась на работу, но не продержалась и недели: просто однажды не вышла на смену и даже не стала требовать оплаты. ”Владельца звали Нико и заведение называлось Niko Kebab. Коллектив небольшой: сам Нико, девушка на кассе и парочка девушек на кухне. Работа была неофициальной, и Нико все время обещал, что скоро подпишем договор: вот у тебя сейчас испытательные дни, а там уже и контракт будет. Потом пошли комплименты, какая у тебя красивая грудь, также он отводил девушек в кабинет поговорить, а там предлагал: давай между нами будет секс и это будет наш с тобой секрет. Руки не распускал, деньги за секс предлагал, но я уже не помню, какие”.

Увольнение из-за ревности

Домогательства и неуместные отношения на рабочем месте — особенно неприятная ситуация, решения для которой часто найти не удается. Порой речь идет о более сложных ситуациях, чем нежелательное внимание. Так, вступая в интимные отношения с подчиненными, начальник подвергает опасности рабочий процесс коллектива.

Ольга * лишилась работы из-за ревности новой девушки начальника: ”Жена попросила его уйти, натурально отстать от нее и завести уже себе кого-нибудь. А я рассталась со своим партнером. Это не связанные события, если что. Элементарное совпадение. Почти одновременно с этим я свалилась с лестницы в пьяном состоянии (моя вина) и получила сотрясение мозга. Десять дней в больнице, разрыв барабанной перепонки, последствия в виде головокружений (и, как впоследствии выяснилось, — в виде неспособности критически мыслить).”

К тому времени Ольга уже тепло общалась со своим начальником и размышляла о возможности союза: оба любили работу, имели общие интересы, у обоих были дети. Отношения длились недолго — и на условиях полной секретности, чтобы коллектив не узнал.

”Оказалось, что моя мягкость и сентиментальность была побочным эффектом сотрясения, и чем больше я приходила в себя, тем ужаснее мне было от происходящего. Сообщила ему, что сексом с ним заниматься не хочу, что мне странно и плохо и надо это как-то прекратить. Извинялась и каялась. Прекращаем. Он тут же начинает встречаться с другой коллегой”, — рассказала Ольга.

Начальник рассказал своей новой подруге об отношениях с Ольгой, о чувствах к ней. ”Новая девушка заявила, что ей неприятно, что я все еще тут, и меня надо удалить. Поскольку договор у нас был не самый надежный, они смогли его закончить как временный. А я в полном шоке и убитая не стала дергаться по этому поводу.”

Мужчины тоже сталкиваются с насилием

Стоит отметить, что и мужчины попадают в подобные ситуации. Общество редко обращает внимание на насилие в отношении гетеросексуальных мужчин, а также редко предоставляет им слово.

”На собственном опыте могу сказать, что сталкивался с домогательствами как в трудовых, так и в романтических отношениях. Также был объектом непенетративного (без проникновения — прим.ред) насилия со стороны гомосексуальных мужчин. Говорить мне об этом фактически не с кем. Ни с друзьями, ни с сослуживцами, ни с членами моей семьи, — рассказывает Валентин *. — Так уж получилось, что все эти эпизоды не оказали серьезного влияния ни на мою самооценку, ни на крепость моей психики. Наверное, эти строки — первый случай вдумчивого обобщения моего собственного опыта. Опыт негативный, не смертельный, но от этого он не становится хоть сколько-нибудь приятным.”

* имена изменены

Мари Тикерпуу,
руководитель службы поддержки жертв Департамента социального страхования:

Говорить о притеснениях важно, потому что таким образом мы повышаем осведомленность людей, помогаем им распознать харассмент. Таким образом, мы делаем вклад в создание более безопасного общества. Поскольку и пострадавшие часто нуждаются в поддержке, чтобы справиться с произошедшим, и совершившим деяние порой необходимо вмешательство других людей, чтобы исправить свое поведение, нужно распространять информацию о возможностях получить помощь.

В зависимости от ситуации, способы оказать помощь будут разными. Важно сделать первый шаг и обсудить произошедшее — с членом семьи, другом, коллегой, знакомым или со специалистом. Можно позвонить по круглосуточному телефону кризисной помощи 116006. Кроме того, в каждом уезде есть специалисты по помощи жертвам, которые могут дать совет или помочь написать заявление в полицию, найти психолога.

В поиске психолога также может помочь семейный врач или социальный работник местного самоуправления.

Как быть, если вы или кто-то из ваших близких или коллег неоднократно подвергается притеснениям или насилию со стороны человека, контакта с которым по той или иной причине избежать нельзя? В данной ситуации самое правильное — обратиться в полицию. Если вы не можете сделать это самостоятельно — обратитесь за поддержкой к близким или привлеките местного специалиста по помощи жертвам.

www.palunabi.ee
Телефон кризисной помощи: 116006
Помощь желающим отказаться от насилия: 660 6077

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