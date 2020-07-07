Доктор Эдвард Лaaне: рано или поздно нам всем придется переболеть коронавирусом

Эдварду Лaaне, который в течение двух месяцев боролся с коронавирусом в эпицентре вспышки в Курессааре, пришлось, кроме лечения больных и руководящей работы, отвечать как на обвинения, так и на заявления о поддержке.

До сих пор мы слышали его высказывания только по медицинским вопросам. Сейчас он впервые снимает докторский халат и маску.

Я забыла этикет нового времени и случайно подала вам руку. Вы пожимаете всем руки, как раньше?

Нет, в больнице мы никогда не пожимаем рук и всегда носим маски. Каждый посетитель больницы автоматически получает маску. У себя в кабинете, когда один, я могу ее снять. Но при общении с пациентами всегда надеваю. Хотя это не всегда просто: например, легочным больным или астматикам и так трудно дышать, а тут еще и маска.

Лично я этого вируса не боюсь и считаю, что по этому поводу паниковать не стоит.

Приход новой волны считается неизбежным. Когда это будет? Вы ссылались уже на июль.

Последний прогноз, который я видел, говорил об ослаблении ограничений и открытии границ, а также сообщал, что в июле заболеваемость может вырасти.

Будет ли именно так, я пока не знаю.

Все сделанные в Эстонии модели, которые я видел, ошибочны. В этом смысле очень интересен шведский пример. Там обнаружилось, что вирус нельзя искоренить, и мы должны научиться жить с ним. Я тоже так думаю.

Тому, кто заболевает, приходится переболеть. У одних естественный иммунитет, другие очень страдают. Это мистика вируса: у некоторых вообще нет симптомов, у других их мало, а у третьих развивается очень тяжелая пневмония.

Так вы думаете, в конечном итоге нас спасет коллективный иммунитет?

Да, я думаю, с течением времени он разовьется. Вопрос в том, насколько быстро. Ограничения были введены в основном для того, чтобы могла функционировать медицинская система. Первоначальные прогнозы были очень серьезными и говорили о тысяче возможных госпитализаций на Сааремаа, а в Курессаареской больнице всего 147 коек. Но медицинская система не рухнула, а койки даже свободные остались, потому что больницы готовились к гораздо худшей ситуации.