Детский день рождения закончился спасательной операцией. Подробности SUPер-праздника в Виймси

В субботу, 20 июня, серф-клуб Fansurf, работающий на пляже Хaaбнeэмe, открыл новый сезон. Первый выход радости не принес, потому что в полдень в Таллиннскую бухту рванули спасательные катера, а на пляже ждали бригады скорой помощи, пишет "Эстонский экспресс".
Около 11 часов утра двое взрослых инструкторов и дюжина детей, собравшихся на день рождения, вышли в море на весельных досках, или SUP’ах. Дети впервые имели дело с SUP’ами. Самым старшим было 14 лет, младшему 11. На берегу им дали краткий обзор того, как стоять на SUP’е, как двигаться с помощью весла и что делать, чтобы не упасть с доски. По словам Михкеля *, одного из участников праздника, инструктаж не был подробным: ”Показали всего несколько приемов”.
”Погода стояла прекрасная. Сначала дул слабый ветер, и волн почти не было. Мы долго шли вдоль берега по мелкой воде, а потом смогли начать серфинг. Казалось, все было в порядке”, — описывает начало поездки Мартин *, другой участник праздника.
Все серферы надели спасательные жилеты и костюмы-калипсо, но никто не был пристегнут к SUP’ам шнуром. Однако любители серфинга говорят, что это основная мера безопасности, особенно в открытом море, — тогда гонщик не потеряет свою доску, если упадет в воду.
Волна смыла детей с доски в воду
Вскоре ветер с берега усилился, и волны стали выше. Физическая нагрузка становилась все тяжелее для детей, ноги болели, силы таяли, а берег удалялся с каждой минутой. На группу накатывала волна за волной, пока одна особенно мощная не разметала компанию и не сбросила нескольких детей в воду.
”Инструкторы начали кричать. Велели поворачивать назад, но мы-то в первый раз пробовали ходить на досках. У нас не было сил и нужных навыков, чтобы двигаться обратно по направлению к берегу”, — говорит Михкель. — Инструкторы не могли удерживать ситуацию под контролем.”
При падении в воду несколько детей схлопотали доской по голове. Везунчики смогли снова взобраться на свои доски, пока невезуче только наблюдали, как их SUP’ы на ветру дрейфовали в волнах все дальше и дальше.
Хаос достиг кульминации, когда один инструктор уронил в воду телефон. Как только он смог его достать, ситуация постепенно успокоилась, потому что инструктор вызвал помощь.
”Некоторые находились в воде не менее 15 минут, но казалось, что намного дольше, — вспоминает Михкель. — Я успокоился, только когда увидел, что к нам приближается катер.”
К тому времени, как прибыл катер, компания была на расстоянии более километра от берега. К земле были доставлены восемь перепуганных детей и два инструктора. Четверо ребят добрались до берега самостоятельно. У одного из мальчиков скорая помощь диагностировала переохлаждение. Остальные участники праздника отделались испугом.
Мальчишки играли в водную войнушку?
По словам Маргуса Отса, главы школы серфинга Fansurf, инцидент был лишь небольшим отклонением, над которым смеялись, пока ели именинный торт. ”Поднялся ветер. Мальчишки, конечно, дурачились там, играли в водную войну, и внимание компании рассеялось”, — говорит Отса, добавляя, что дети ”не слушали инструкторов и не реагировали на их указания немедленно”.
”Не было никакой водной войны, — возражает Михкель. Мартин подтверждает: ”Мы не дурачились, даже в самом начале. Все были заняты греблей.”
Отса утверждает, что нет ничего безумного в катании по заливу, и тем утром инструкторы дважды проверяли возможность выхода на воду: ”У меня 24-летний опыт в этой области, и школа наша работает уже восемь лет. К сожалению, недавно были аномалии с восточными и северо-восточными ветрами. Все-таки большe сыграла роль погода”.
Как в сообществе серфингистов, так и среди местных жителей инцидент разделил людей на два лагеря. Некоторые полагают, что дети недостаточно слушали инструкторов. Другие считают, что деятельность клуба была неадекватной. Наиболее четко излагает эти различия Яанус Румма, отец именинника, который прокомментировал произошедшее в Фейсбук-группе Viimsi. В своем посте он подтвердил, что ни у кого из родителей нареканий на деятельность серф-клуба нет и их не последует. Но ”Экспресс” пообщался с родителями детей, которые присутствовали на дне рождения. Они поражены: ”Никто с нами об этом не говорил”.
”Я бы сломал весло и сказал: пошли домой”
Управляющий серф-клубом Aloha в Пярну Алоха-Том (да, это его настоящее имя), говорит, что отправиться в открытое море с такими новичками он бы не рискнул: ”Если бы кто-то предложил мне такое, я бы лично сломал весло и сказал: пошли домой. В море могут возникнуть опасные ситуации. Достаточно одного трагического случая, и репутация всего вида спорта будет подорвана”.
По словам Тома, инструктор должен адекватно оценивать погодные условия: ”Надо всегда следить за прогнозом погоды, особенно летом, когда риск грозы выше. Гроза может изменить погоду за считанные минуты.
Алоха-Том также считает, что инструкторы играют важную роль в решении, кто и где вообще может кататься на SUP’е: ”Инструкторы должны уметь оценивать свои способности и компетентность, особенно в случае с начинающими”.
Янек Тигане, глава компании Suppama, предлагающей SUP’ы в Пирита, признает, что он также не рискнул бы отправиться в открытое море с такой юной и неопытной компанией: ”Мы предлагаем катание только по внутренним водоемам. Там намного легче контролировать ситуацию. Берег всегда поблизости”.
Тигане добавляет, что катание в море может показаться более приятным и впечатляющим, но для начинающих риск должен быть сведен к минимуму: ”За пять лет работы у нас не было ни одного несчастного случая, и я надеюсь, что никогда не произойдет. Для первого раза я настоятельно рекомендую людям кататься под руководством инструктора, а не пытаться делать это самостоятельно. Вы пройдете курс обучения управлению доской и оказанию первой помощи, если потребуется”.
Это была не первая накладка
В июле прошлого года Fansurf уже попадал в центр внимания СМИ из-за неприятных обстоятельств. Õhtuleht писал, как дюжина людей на SUP’ах терпела бедствие поздно вечером в Какумяэ, на место были вызваны спасатели с вертолетами, лодками и катерами. Тем вечером не у всех серферов были спасательные жилеты, и главным виновником снова стал внезапно задувший ветер. К счастью, никто не подвергся опасности.
Маргус Отса заверил ”Экспресс”, что в общем случае серф-клуб в тревожной ситуации вызывает спасателей: ”Нет смысла рисковать, мы реагируем незамедлительно. Мы также знаем, что в каждом подобном случае тут же окажемся в СМИ. Наше дело — не замалчивать ситуацию”.
Спасательный департамент делает все возможное, чтобы люди носили спасательные жилеты, хотя закон обязывает их использовать только на небольших лодках или других водных судах. Тем не менее, применение спасательных жилетов на SUP’ax — ”ничейная земля”. Ситуацию можно сравнить с арендой самокатов: условия их использования включают требование носить шлем. Но сколько гонщиков в шлемах вы видели?
”Мы просим людей дать подписи, подтверждающие, что клиентам предлагали спасательные жилеты, но мы не можем заставить кого-либо надеть жилет”, — говорит Яанус Тиганe.
Алоха-Том добавляет, что ношение спасательного жилета должно быть столь же самоочевидным, как и то, что пьяному в воду нельзя, и подчеркивает: ”Человек ничего не может против природы, природа делает свое дело”.
* имя изменено
Видимо, инструкторы недостаточно учли погоду
Разъясняет руководитель патрульной группы пограничной службы Армин Пууст.
”В общем, хорошо, что люди проводят все больше и больше времени на море и на морском берегу. Однако с ростом интереса всегда увеличивается и число людей, которые на самом деле не всегда осознают опасности, преобладающие на море, и поэтому не могут соответственно подготовиться. У людей может быть представление, что помощь в море так же близка, как и на земле. Но ситуации на море сложнее и, к сожалению, спасатели и полиция не поспевают к терпящим бедствие на море так же быстро, как на суше.
Что касается события 20 июня, то инструкторы, вероятно, не обратили достаточного внимания на погоду. В тот момент ветер дул с суши, и такой ветер опасен, потому что добраться до берега по воде очень сложно. Обучение детей и молодежи в воде — очень ответственная работа, и инструктор должен быть тщательно к ней подготовлен. У нас и в прошлом году были случаи, когда люди выходили в море на SUP-досках, и возникали проблемы, когда менялась погода и темнело. До сих пор нам удавалось счастливо разрешить все такие ситуации.
Когда подобные развлекательные услуги предоставляются на море, они всегда должны сопровождаться основательным обзором рисков”.
Что нужно знать перед выходом в море:
- Погодные условия. Выясните, какая погода будет в море в ближайшие часы. С какого направления дует ветер, откуда идет волна.
- Экипировка. Оборудование исправно, если оно соответствует деятельности на море. Обязательны спасательный жилет, порядок в особенностях и техническом состоянии плавсредства, спасательное оборудование, средства связи. Вы также должны убедиться, что у вас есть нужный запас топлива.
- Уведомление. Вы должны сообщить о своих действиях родственникам или в Центр морской охраны по номеру 6191224.
- Морская практика. Вы должны выходить в море с кем-то, у кого достаточно опыта и навыков, чтобы управляться в море.
- Не переоценивайте свои навыки и способности.
**
На группу накатывала волна за волной, пока одна особено мощная не разметала группу и не сбросила нескольких детей в воду.
Как в сообществе серфингистов, так и среди местных жителей, инцидент разделил людей на два лагеря. Некоторые считают, что дети недостаточно слушали инструкторов. Другие считают, что деятельность клуба была неадекватной.
"Эстонский экспресс" — ежемесячная русскоязычная газета, которая знакомит читателей с самыми важными публикациями Eesti Päevaleht, Maaleht и других изданий холдинга Ekspress Meedia. Цена одного экземпляра — 1,49 евро.
Гаспарян: «Самое страшное в истории с Ефремовым – другое»
"Крик стоит в ушах": что рассказали очевидцы трагедии в Омске
Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать кожуру банана
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые