Детский день рождения закончился спасательной операцией. Подробности SUPер-праздника в Виймси

Около 11 часов утра двое взрослых инструкторов и дюжина детей, собравшихся на день рождения, вышли в море на весельных досках, или SUP’ах. Дети впервые имели дело с SUP’ами. Самым старшим было 14 лет, младшему 11. На берегу им дали краткий обзор того, как стоять на SUP’е, как двигаться с помощью весла и что делать, чтобы не упасть с доски. По словам Михкеля *, одного из участников праздника, инструктаж не был подробным: ”Показали всего несколько приемов”.

”Погода стояла прекрасная. Сначала дул слабый ветер, и волн почти не было. Мы долго шли вдоль берега по мелкой воде, а потом смогли начать серфинг. Казалось, все было в порядке”, — описывает начало поездки Мартин *, другой участник праздника.

Все серферы надели спасательные жилеты и костюмы-калипсо, но никто не был пристегнут к SUP’ам шнуром. Однако любители серфинга говорят, что это основная мера безопасности, особенно в открытом море, — тогда гонщик не потеряет свою доску, если упадет в воду.

Волна смыла детей с доски в воду

Вскоре ветер с берега усилился, и волны стали выше. Физическая нагрузка становилась все тяжелее для детей, ноги болели, силы таяли, а берег удалялся с каждой минутой. На группу накатывала волна за волной, пока одна особенно мощная не разметала компанию и не сбросила нескольких детей в воду.

”Инструкторы начали кричать. Велели поворачивать назад, но мы-то в первый раз пробовали ходить на досках. У нас не было сил и нужных навыков, чтобы двигаться обратно по направлению к берегу”, — говорит Михкель. — Инструкторы не могли удерживать ситуацию под контролем.”

При падении в воду несколько детей схлопотали доской по голове. Везунчики смогли снова взобраться на свои доски, пока невезуче только наблюдали, как их SUP’ы на ветру дрейфовали в волнах все дальше и дальше.

Хаос достиг кульминации, когда один инструктор уронил в воду телефон. Как только он смог его достать, ситуация постепенно успокоилась, потому что инструктор вызвал помощь.

”Некоторые находились в воде не менее 15 минут, но казалось, что намного дольше, — вспоминает Михкель. — Я успокоился, только когда увидел, что к нам приближается катер.”