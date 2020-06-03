03.06.2020, 07:45

Дети и коронавирус – что известно? Старший врач Клиники ТУ ответил на самые важные вопросы


Греэте Лехепуу
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Дети и коронавирус – что известно? Старший врач Клиники ТУ ответил на самые важные вопросы
PPI, ZUMAPRESS.com

По всей видимости, новый коронавирус щадит детей, при этом в последнее время у некоторых чаще обычного регистрировалось странное воспаление миокарда. Каковы актуальные знания о детях и вирусе? Отвечает Эда Тамм, старший врач-преподаватель и руководитель отделения острых инфекционных заболеваний Детской клиники Клиники Тартуского университета.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что заболевание COVID-19, вызываемое вирусом SARS-CoV-2, развивается как у детей, так и у взрослых. Разница, однако, заключается в том, что дети заболевают значительно реже. Согласно последним данным, заболевшие дети составляют от 1 до 5 процентов от всех случаев. Этот показатель одинаков для Китая, Южной Кореи, Италии, Испании и США.

Более чем у 90 процентов инфицированных детей заболевание протекает бессимптомно или же в легкой или умеренной форме. Хотя дети переносят эту болезнь легче, ее симптомы схожи с теми, что проявляются у взрослых. К типичным относятся кашель, боль в горле и жар. Реже встречались диарея и рвота. В этих жалобах нет ничего специфического: такие симптомы характерны для многих вирусных заболеваний.

В госпитализации нуждаются менее десятой части больных детей, заболевание у них протекает в тяжелой или, что случается крайне редко, в очень тяжелой форме.

Примерно половина детей, нуждающихся в стационарном лечении, младше одного года, около трети имеют другие сопутствующие заболевания. Случаев смертности среди детей в Европе и во всем мире зарегистрировано крайне мало.

В большинстве случаев дети заражаются при домашнем контакте.

Известно ли, как пострадали от COVID-19 эстонские дети и молодежь?

На сегодняшний день ни один пациент с COVID-19 не проходил лечение в детской клинике Клиникума Тартуского университета. В Таллиннской детской больнице заболевание было диагностировано у юноши, который был отправлен в инфекционный центр Merimetsa, сейчас он поправился. Еще SARS-CoV-2 был обнаружен у 11-летнего ребенка, который нуждался в госпитализации по другой причине.

По данным Департамента здоровья, в Эстонии было протестировано 3389 детей в возрасте от 0 до 19 лет. Из них тесты 77 человек, то есть 2,3 процента, были положительными. Этими детьми занимались семейные врачи.

В последние недели врачи в США, Великобритании и Австралии чаще, чем обычно, наблюдали у детей симптомы, схожие с синдромом Кавасаки. Что об этом известно?

В последние недели в нескольких европейских странах и в США было зарегистрировано несколько случаев заболеваний детей. Клинически они имеют сходство с синдромом Кавасаки. Тест некоторых из этих детей дал положительный результат на SARS-CoV-2, и почти все дети имели контакт с человеком, инфицированным SARS-CoV-2.

Синдром Кавасаки — это заболевание, описанное в 1960-х годах. Для него характерно воспаление кровеносных сосудов. Симптомы включают постоянную высокую температуру, покраснение белков глаз, увеличение лимфатических узлов на шее, покраснение и отек ладоней и подошв, а также покраснение слизистых оболочек.

В основном заболевают дети в возрасте до пяти лет. В большинстве случаев болезнь хорошо поддается лечению, и дети выздоравливают. В отдельных случаях заболевание может протекать в тяжелой, реже — в крайне тяжелой форме.

Хотя болезнь была описана более 50 лет назад, до сих пор непонятно, что ее вызывает. (В общей сложности в Таллиннской детской больнице и Детской клинике Клиникума Тартуского университета в год регистрируется 6–9 случаев синдрома Кавасаки — ЭЭ).

Сейчас связь между заболеванием, схожим с синдромом Кавасаки, и SARS-CoV-2 еще не ясна, поскольку не у всех детей тесты на коронавирус дали положительный результат. Такие случаи в настоящее время регистрируются и исследуются очень тщательно.

Можно ли надеяться, что летом дети смогут поехать к бабушкам и дедушкам?

Многие европейские страны снизили или снижают ограничения, наложенные в связи с эпидемией. То же происходит и в Эстонии. Вирус, конечно, еще не полностью побежден, опасность не отступила.

Важно не допустить контакта ребенка, у которого проявляются симптомы вирусного заболевания, с пожилыми людьми и соблюдать все правила гигиены, установленные Департаментом здравоохранения. Предстоящие недели определенно должны показать, как снижение ограничений повлияет на эпидемиологическую ситуацию в Эстонии. В соответствии с этим можно будет надеяться, что мы вернемся к ритму жизни солнечного лета.

На что еще вы обратили внимание, о чем задумались в связи с пандемией?

Если в этой пандемии и есть что-то положительное, то, конечно, это тот факт, что дети заболевают редко. Разумеется, с научной точки зрения, это очень интересно. Возможно, мы когда-нибудь узнаем причины.

Безусловно, эта пандемия показала, насколько трудно лечить вирусные заболевания (специфическая противовирусная терапия практически отсутствует) и насколько срочно нужны вакцины.

Нужно отметить и еще один позитивный фактор: благодаря тому, что люди оставались дома, сезон гриппа прошел очень легко. И очень немногим детям потребовалось лечение в больнице из-за других инфекционных заболеваний.

Дети и коронавирус — еще одна научная загадка

Журнал „Nature” опубликовал обзор последних научных работ, в которых исследовалась взаимосвязь между детьми и коронавирусом. Все они транслируют одно и то же: во многом процесс заражения, распространения вируса и заболевания детей до сих пор неизвестен.

Правильно ли разрешать детям ходить в школу?

Универсального ответа не существует. В проведенном в Великобритании исследовании приходят к выводу, что дети не являются основным источником вируса, поэтому возвращение в школу не должно стать серьезной проблемой.

Но часть исследователей оспаривают это утверждение. По их мнению, статистика по детям неполна, потому что детей тестировали меньше, а, поскольку школы были закрыты, они не сталкивались с вирусом. Кроме того, речь может идти о недостаточном диагностировании, поскольку симптомы у детей проявляются умеренно.

Новые выводы можно будет получить через пару недель. Дания и Германия разрешили детям вернуться в школу, так что, если вирус распространяется среди детей, через несколько недель это должно отразиться в статистике.

Дети заражаются реже?

Одно из первых исследований распространения вируса в семье было опубликовано на основе китайских данных. В нем заключалось, что дети в возрасте до 10 лет заражаются этой болезнью наравне со взрослыми, однако симптомы болезни у них легче.

Сейчас Южная Корея, Исландия и Италия тоже опубликовали результаты тестирования. На их базе сделали вывод, что дети все же менее подвержены заражению, чем взрослые.

Почему зараженные дети легче переносят коронавирус?

Существует теория, что в клетках легких у детей не слишком развиты рецепторы, которые вирус использует для проникновения. Это трудно проконтролировать, поскольку требуется образец детской легочной ткани, но его крайне сложно взять.

Также считается, что иммунная система детей лучше справляется с вирусом. Одним из факторов, из-за которых пожилым людям труднее выживать, является тот, что их иммунная система может чрезмерно реагировать и вызывать слишком сильное воспаление или чересчур активно уничтожать зараженные клетки. Одно исследование показало, что иммунная система детей производит значительно меньше цитокинов, то есть клеток, которые, помимо борьбы с вирусом, могут оказывать разрушительное воздействие на организм.

В то же время одной из причин возникновения синдрома Кавасаки считается преувеличенная реакция той же иммунной системы: воспаление в организме активизируется и поражает коронарные артерии сердца.

Передают ли дети вирус?

Это еще менее ясно. Есть признаки того, что дети плохо передают вирус. Один заболевший ребенок во французских Альпах посещал три школы и ходил на лыжные тренировки, но никому не передавал вирус. Со взрослым пациентом это, вероятно, было бы невозможно.

На базе исследования, проведенного в сингапурских семьях, был сделан вывод, что дети не приносят болезнь домой. Только в восьми процентах случаев заражение семьи началось с ребенка. Обследования на уровне семьи могут и не дать объективную картину, так как выборка не случайна, изучаются семьи, зарегистрированные как очаги инфекции.

Однако существуют исследования, показывающие, что пробы, взятые у детей, содержат столько же вируса, сколько и у взрослых.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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