Дети и коронавирус – что известно? Старший врач Клиники ТУ ответил на самые важные вопросы

Сегодня можно с уверенностью сказать, что заболевание COVID-19, вызываемое вирусом SARS-CoV-2, развивается как у детей, так и у взрослых. Разница, однако, заключается в том, что дети заболевают значительно реже. Согласно последним данным, заболевшие дети составляют от 1 до 5 процентов от всех случаев. Этот показатель одинаков для Китая, Южной Кореи, Италии, Испании и США.

Более чем у 90 процентов инфицированных детей заболевание протекает бессимптомно или же в легкой или умеренной форме. Хотя дети переносят эту болезнь легче, ее симптомы схожи с теми, что проявляются у взрослых. К типичным относятся кашель, боль в горле и жар. Реже встречались диарея и рвота. В этих жалобах нет ничего специфического: такие симптомы характерны для многих вирусных заболеваний.

В госпитализации нуждаются менее десятой части больных детей, заболевание у них протекает в тяжелой или, что случается крайне редко, в очень тяжелой форме.

Примерно половина детей, нуждающихся в стационарном лечении, младше одного года, около трети имеют другие сопутствующие заболевания. Случаев смертности среди детей в Европе и во всем мире зарегистрировано крайне мало.

В большинстве случаев дети заражаются при домашнем контакте.

Известно ли, как пострадали от COVID-19 эстонские дети и молодежь?

На сегодняшний день ни один пациент с COVID-19 не проходил лечение в детской клинике Клиникума Тартуского университета. В Таллиннской детской больнице заболевание было диагностировано у юноши, который был отправлен в инфекционный центр Merimetsa, сейчас он поправился. Еще SARS-CoV-2 был обнаружен у 11-летнего ребенка, который нуждался в госпитализации по другой причине.

По данным Департамента здоровья, в Эстонии было протестировано 3389 детей в возрасте от 0 до 19 лет. Из них тесты 77 человек, то есть 2,3 процента, были положительными. Этими детьми занимались семейные врачи.

В последние недели врачи в США, Великобритании и Австралии чаще, чем обычно, наблюдали у детей симптомы, схожие с синдромом Кавасаки. Что об этом известно?