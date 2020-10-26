Чудовищная история: друзья забили молодого человека до комы, потому что считали его предателем

26 августа Кати * садится в поезд, но на работу не едет. Она идет послушать, какое решение вынесет Харьюский уездный суд по поводу трех молодых людей, убивших ее сына Каарела * год назад.

Тем же поездом едет к зданию суда и Рене. Он ходил в Кехраскую гимназию вместе с Каарелом с первого класса и был одним из лучших друзей сына Кати.

Рене — один из тех, кто в последнюю ночь августа прошлого года шесть часов избивал Каарела до коматозного состояния, а затем оставил его лежать в лесу у дороги.

”В нашей семье все обычно живут до старости”

Кати сидит на более короткой стороне своего углового дивана, каждые несколько минут она углубляется в вафли на столе и стоящую рядом с ними чашку кофе. На другом углу дивана сидит ее мать Лайне * (88). Вот уже скоро год, как женщины живут в одной квартире. Чтобы поддерживать друг друга.

Недавно в течение приблизительно года из жизни ушли четверо близких Кати людей. Из-за этого у Кати сильно подорвано здоровье. Вместо диабета второй степени была диагностирована первая степень.

”Вообще, в нашей семье все живут до старости, — рассказывала она, одновременно стирая пыль с обложки альбома, полного старых семейных фотографий. — Вот 100-летие моей бабушки, — показывает он на фотографию. — Президент подарил ей по этому случаю большую вязаную зимнюю кофту. Бабушка ушла, всего несколько дней не дожив до ста двух. Сестра прожила до 98 лет. Моей маме уже 88”.

”А вот Каарел — она уже в детстве говорил, что умрет молодым!” — вспоминает Лайне, бабушка Каарела.

Каарел родился на свет тем летом, когда Эстония вернула себе независимость. Он быстро вырос в хорошего и самостоятельного мальчика. Уже в четырех года начал по утрам сам ходить в детский сад, что расположен через несколько улиц. Кати не могла отвозить его туда, ей в это время приходилось уже быть на работе. Но благодаря ее усилиям Каарел ни в чем не нуждался. Хотел мальчик новый велосипед — он его получал. Захотел компьютер — Кати нашла способ его приобрести.

В школе Каарел дружил с Кармо, Кристьяном и Рене. Ближе всех был Каарелу последний из них: ”Рене был для него всем, с ним Каарел чаще всего общался и о нем больше всего говорил, — рассказывает мать. — Но они не были обычными детьми. В 12 лет они забрались на крышу старого завода и вдвоем пили там водку. Я все надивиться не могла — еще выше некуда было подняться?”.

Девочки и травка