01.12.2020, 13:44

Читайте свежий номер газеты "Эстонский Экспресс"!

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Читайте свежий номер газеты "Эстонский Экспресс"!
Эстонский Экспресс

26 ноября вышел девятый номер газеты на русском языке "Эстонский Экспресс".

Главные темы:

  • Весенний корона-прогноз для Эстонии был превышен в десять раз. Мы не можем верно предсказать кризис?
  • Нищая жизнь спасателей: низкая зарплата, подавленное состояние, бессонница
  • Свиная селезенка, плавники окуня, муравейники и профессиональный синоптик солидарны: зима наступит нескоро


Напомним, что газета холдинга Ekspress Meedia знакомит русскоязычного читателя с самыми важными публикациями Eesti Päevaleht, Maaleht и других изданий холдинга.

"Эстонский экспресс" — ежемесячное печатное издание на русском языке. Стоимость одного экземпляра — 1,49 евро.

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