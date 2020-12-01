Читайте свежий номер газеты "Эстонский Экспресс"!

26 ноября вышел девятый номер газеты на русском языке "Эстонский Экспресс".
Главные темы:
- Весенний корона-прогноз для Эстонии был превышен в десять раз. Мы не можем верно предсказать кризис?
- Нищая жизнь спасателей: низкая зарплата, подавленное состояние, бессонница
- Свиная селезенка, плавники окуня, муравейники и профессиональный синоптик солидарны: зима наступит нескоро
Напомним, что газета холдинга Ekspress Meedia знакомит русскоязычного читателя с самыми важными публикациями Eesti Päevaleht, Maaleht и других изданий холдинга.
"Эстонский экспресс" — ежемесячное печатное издание на русском языке. Стоимость одного экземпляра — 1,49 евро.
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