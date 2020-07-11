Бывший посол США в Эстонии: политика Трампа — это руины

В Соединенных Штатах Америки сейчас одновременно три кризиса: здравоохранительный, финансовый, а теперь еще и протесты, охватившие всю страну. Как удастся все это разрешить, или, иначе говоря, насколько катастрофическим является положение дел?

На моем веку это самый запутанный клубок проблем. Я помню протесты 1968 года, те события самым разительным образом повлияли на общество в целом и на повседневную реальность каждого. Я учился в пятом классе, когда стреляли в Роберта Кеннеди. Помню, что схватил велосипед и помчался к железной дороге, по которой поезд с его телом ехал из Нью-Йорка в Вашингтон. Там уже собрались тысячи людей, и это воспоминание сохранилось у меня на всю жизнь. Как и осознание того, что порой в ответ на проблемы поднимается все общество, каждый человек.

Как справляться? Сейчас нашей страной руководит худший президент в истории, и вся вереница проблем выглядит так, словно на нас одновременно обрушились испанский грипп, войны, расовые конфликты, а у руля — президент Эндрю Джексон.

Насколько близко к вашему дому подобрались демонстранты?

Я живу в Чарлстоне в Южной Каролине. В субботу вечером прокатилась целая серия грабежей и погромов. Но полиция реагировала на это не слишком рьяно. Мирная манифестация — неотъемлемое право человека, гарантированное Конституцией. Да, некоторые этим злоупотребляют, именно ими полиция и должна заниматься. Я не думаю, что у мародеров имелись оправдания для такой формы протеста. Они ведь не борются против полицейского насилия, ими движут другие мотивы. Впрочем, для их усмирения не нужна армия. Пусть мародерами занимается полиция, и тогда этой проблемы не станет.

Картинку с мест событий можно сделать любой, достаточно лишь в нужный момент щелкнуть фотоаппаратом. Есть мирные протестующие, которых атакует полиция. Есть полицейские, которые преклоняют колено перед митингующими в знак примирения. Но есть и разграбленные магазины, и полицейские, по которым был открыт огонь. Получается настоящий винегрет из фото и видео, по которым сложно понять, что происходит на самом деле. Так кто же эти люди, которые вышли на улицу, и как их можно характеризовать?