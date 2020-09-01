Борьба диктатора Лукашенко: угрозы бастующим рабочим завода и изнасилования в тюрьмах

”Я пробыл в камере примерно 48 часов”, — сказал журналист информационного канала ”Белсат” Стас Ивашкевич, когда я наконец-то связался с ним по телефону через неделю после начала митингов. Стас, как и другие журналисты, не говоря уже об обычных участниках акций или просто зеваках, угодил за решетку еще в позапрошлое воскресенье, когда центризбирком Беларуси в очередной раз утвердил Александра Лукашенко президентом Беларуси.

”Меня задержали на одном избирательном участке, когда народ потребовал, чтобы за подсчетом голосов могли следить независимые наблюдатели. А когда тамошняя комиссия отказала, то народ стал требовать жестче и на место прибыл ОМОН”, — говорит Стас

Фотографии и видео о деяниях ОМОНа, т. е. спецподразделений полиции, заполнили эфир уже в то самое воскресенье. На сегодня новости о масштабных бесчинствах сил безопасности по большей части поутихли, однако не стоит считать, что насилие закончилось. Просто нынешняя деятельность ОМОНа стала более скрытой.

В камере, рассчитанной на троих, среди сидящих на корточках тринадцати задержанных вместе со Стасом были еще четыре журналиста, у одного из них — тяжелая рана на ноге от взрыва гранаты. ”Один раз нас вывели, чтобы избить, и один раз нам дали буханку хлеба”, — описывает Стас двое суток пребывания в тюрьме. В отличие от сокамерников ему еще повезло, ведь благодаря тому, что у него несовершеннолетний ребенок, он отделался только штрафом, а не отсидкой от пяти до пятнадцати дней.

ОМОНовцы насиловали задержанных женщин и мужчин резиновыми дубинками.

”Одна из моих коллег сейчас в больнице, у нее разрыв шейки матки”, — говорит потом Стас.

Эта фраза, произнесенная им как бы походя, лишает меня дара речи. ОМОНовцы насиловали задержанных женщин и мужчин резиновыми дубинками. Я слышал об этом еще до рассказа Стаса. Акции протестов в Беларуси выглядят уже не как романтическое национальное пробуждение в разваливающемся Советском Союзе, а как бесчеловечная битва за выживание в Сирии Башара Асада.

Подобной жесткостью Лукашенко хотел избежать того, что шесть лет назад случилось с Украиной. Быстрый и жесткий отпор требующим справедливости народным массам был призван показать, где находится сила государства и кто решает на самом деле. Однако сегодня кажется, что Лукашенко не сумел верно просчитать ситуацию. Сейчас начался следующий этап проекта по сохранению власти президента, в котором он пробует и немного по-хорошему.