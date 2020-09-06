"Больше не откладываем мечты на потом". История 13-летнего Ээрика: ампутация ноги и метастазы в легких

Ээрику всего 13 лет, у него светлая голова, сложившийся взгляд на мир и широкий кругозор. Он оставляет свои костыли возле бассейна в водном центре Aura и погружается в воду, где резвится словно морской котик. Возможно, Ээрик и хотел бы изо дня в день ковать в себе таланты профессионального спортсмена или ездить по Европе, собирая награды на олимпиадах по различным предметам, однако несколько лет назад некое трагическое известие круто изменило его жизнь.

В 2016 году Ээрику был поставлен онкологический диагноз, который встречается у одного человека на миллион. Это обстоятельство вынудило его близких начать приспосабливаться к новой действительности и брать все самое лучшее от каждого дня.

Несколькими годами ранее мальчика начали часто беспокоить боли в ноге. Основной болевой очаг располагался чуть ниже колена. Ничто не помогало, проблемы только усугублялись. Ээрик начал хромать, поскольку нога оставалась в полусогнутом положении. Ему становилось все сложнее передвигаться на более дальние расстояния, прыгать и бегать.

Семья Ээрика тогда жила в Петербурге, и его мама по имени Яна на протяжении двух лет ходила с сыном от одного ортопеда к другому. За это время у них скопились две толстые папки с результатами различных медицинских исследований: ультразвук, рентген, магнитно-резонансная томография и так далее. Показатели крови у Ээрика были идеальными, тесты на аутоиммунные заболевания успешно пройдены.

Российские специалисты полагали, что всему виной — доброкачественное образование в районе колена, оказывающее давление на нерв. Мол, можно вырезать, и дело с концом. Впрочем, проблемы становились все очевиднее, и к 2016 году наступила ясность. У Ээрика определили редкую синовиальную саркому, то есть злокачественную опухоль, образовавшуюся из соединительных тканей между синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

”Ээрик не вполне осознавал суть происходящего, — рассказывает его мама. — Понимал только, что необходимо продолжать лечение, поскольку в противном случае могут появиться другие подобные образования. Мы же с мужем были в полном шоке и не понимали, как такое могло произойти. Мы ведь ходили по врачам, прошли все обследования. Я рыдала, муж — нет, он просто не умеет плакать…”