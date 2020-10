БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ | Эстонские наркодилеры объединились с картелем Колумбии, чтобы вместе завоевать героиновый рынок Нью-Йорка

Из машины выходит смуглый мужчина ростом около 180 см в темных очках и рубашке, открывает багажник. Там ждет небольшой ящик для хранения термоса, который содержит три синие резиновые перчатки с наполнителем. На перчатках есть бирки с римскими цифрами от одного до трех. Перчатка номер один — „very strong” (очень крепкий). Номер два — „we think it’s better for you” (мы думаем, этот для вас лучше).

Мужчина идет с ящиком на другой конец парковки, где стоит металлик-синий ”хюндай i50” модели 2015 года.

Он открывает багажник, плотно оборачивает коробку одеялом и захлопывает дверь.

Затем он садится за руль ”ниссана” и въезжает во двор ближайшего торгового центра. Встречается со светловолосым мужчиной лет тридцати. Вместе они идут обедать на террасе Mакдональдса. Это Виталий Воронюк и Николай Нифталиев, к ним вскоре присоединится Амид Магеррамов.

Колумбиец пробной партией доволен и заказывает больший объем. Его передача должна произойти так же, как и в прошлый раз. Магеррамов пишет Родригесу на сайте privnote.com, что товара десять-одиннадцать килограммов. Мужчины договариваются, что разместят сумки по багажникам машин, как только подручный колумбийца будет к этому готов.

Но вдруг происходит нечто незапланированное. В почтовый ящик Родригеса на privnote.com приходит очередное сообщение, отправитель снова Магеррамов. ”Все готово, но один тип мертв. У них будут большие проблемы. Мой друг, постарайся надавить на своего парня, чтобы он был готов сегодня”, — говорится там.

Чуть позже следующее сообщение: ”Пожалуйста, постарайся все организовать сегодня к вечеру. Иначе им придется соскочить. У них большие проблемы. Извини”.

Парень, о неожиданной смерти которого упоминает Магеррамов, — Николай Нифталиев. Колумбиец все переигрывает.