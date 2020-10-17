17.10.2020, 09:10

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ | Эстонские наркодилеры объединились с картелем Колумбии, чтобы вместе завоевать героиновый рынок Нью-Йорка

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Маттиас Калев
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БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ | Эстонские наркодилеры объединились с картелем Колумбии, чтобы вместе завоевать героиновый рынок Нью-Йорка
Kollaaž

Преступный мир Эстонии готовился к захватывающей трансконтинентальной торговле наркотиками, на которой надеялся зарабатывать несколько миллионов каждый месяц. Однако в цепи приключений были звенья, которые оказались слабыми, пишет Эстонский Экспресс.

До конца третьего раунда оставалось две с половиной минуты, когда соперник лучшего эстонского кикбоксера Миркко Мойсар впервые выходит на ковер.

Народу почти битком. Присутствует даже будущий мэр Михаил Кылварт. А также Амид Магеррамов, называемый лидером банды эстонских азербайджанцев, торговец наркотиками международного уровня, а на уровне Эстонии — каратист; и Дмитрий Быков, авторитет преступного мира во втором поколении. (Быков занимается в основном отмыванием денег, но в начале тысячелетия он также заказал, например, три убийства, в том числе Меэлиса Лао, который должен был быть застрелен из гранатомета за смерть отца Быкова, принадлежавшего к кемеровской группировке: в 1999 году в голову Быкова-старшего кто-то выстрелил из окна автомобиля.)

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Вместе с Магеррамовым и Быковым матч смотрит Сантьяго Родригес. Мужчина называет себя членом крупного колумбийского наркокартеля. В зале также сидит Лаурис Каминскис — человек, который, по данным американского Управления по борьбе с наркотиками DEA, является важной фигурой в преступном мире Эстонии, но в его отношении не найдено ни одного судебного решения или более раннего упоминания в СМИ.

Накануне матча — в пятницу, 13 октября 2017 года — Магеррамов и Каминскис с гостем из Колумбии отправились в ресторан в Таллинне, чтобы поужинать. Магеррамов и Каминскис представили колумбийцу других важных персон криминального контингента.

Быков жалуется Родригесу, что таможенники Колумбии, когда он прибыл в страну, конфисковали у него около 400 000 евро наличными. Выясняется, что, возможно, у Родригеса есть контакты среди официальных лиц, при помощи которых можно было бы вернуть деньги.

История Быкова о конфискованных деньгах рассказана перед новым деловым партнером не из кокетства. Документы, представленные колумбийскими правоохранительными органами в Управление по борьбе с наркотиками США, показывают, что ценность пакетов с деньгами, конфискованных у Быкова в аэропорту Боготы 12 ноября 2016 года, оказалась даже выше 400 000. Быков был задержан тамошними властями по подозрению в отмывании денег. Он избежал тюрьмы только потому, что правоохранителям не удалось выполнить пункт законодательства Колумбии, обязывающий в течение 36 часов после ареста иностранца найти переводчика на его родной язык.
Быков, считающий своим родным языком русский, колумбийцам назвал родным эстонский язык. Однако специалистов с беглым знанием эстонского языка в Колумбии не то чтобы много. Родригес обещает, что попытается помочь Быкову вернуть потерянные деньги.

Январь-февраль 2018

Через несколько месяцев Родригес снова приезжает в Эстонию. Его цель — купить через Магеррамова фентанил. А вскоре история доходит и до наркобизнеса. Колумбиец говорит, что его картель пытается получить наркотики от своих партнеров в Турции и Африке. Принимающий в Эстонии знает, что заниматься наркоторговлей в Турции и Пакистане стало опаснее. В Эстонии тоже непохоже, чтобы было благополучно.

Троица договаривается, что Магеррамов соберет команду, необходимую для производства фентанила, а затем даст сигнал Родригесу.
Поиск подходящих людей занимает меньше месяца. Ближайшими соратниками Магеррамова становятся Виктор Литвинчук, Виталий Воронюк и Николай Нифталиев. 20 февраля они отправляются из Таллинна в Варшаву, чтобы обговорить с колумбийцем все детали бизнеса.

Мужчины покружили по городу на машине и приземлились в кафе. На этот раз более разговорчив Нифталиев.

”Я спрошу прямо. Зачем тебе нужен фентанил?” — обращается он к Родригесу.

”Мне нужен фентанил, чтобы смешать его с пакистанским героином, который мы скоро получим из Мозамбика. Сделать его крепче”, — отвечает тот.

Нифталиев: ”Какой объем вы получаете?”

Колумбиец: ”300–400 кило за раз”.

Нифталиев: ”Как поступим с деньгами?”

Колумбиец: ”По нашей идее прибыль можно распределить в процентах между нами, вами и мексиканцами. Не просто чтобы мы покупали у вас и давали фиксированную сумму. С нашими рынками так: на одном из них практически бесконечный спрос, но довольно низкие цены. На втором цены намного выше, но при этом ниже спрос. Например, в Нью-Йорке мы сейчас продаем килограмм героина по цене 65 000 долларов, в Австралии цена 150 000 долларов за килограмм. По конкурентам мы видим, что смешивание с фентанилом может увеличить эти цены примерно вдвое. Наша прибыль за один месяц может быть чуть меньше 40 миллионов долларов. Вам мы могли бы каждый месяц подбрасывать по паре миллионов. Как быстро вы сможете производить и есть ли у вас для этого лаборатория?”

Mарт 2018

Когда Родригес поздно ночью приземляется в Амстердаме, город полон туристов. Неделю назад здесь начался сезон тюльпанов.

”Друзья мои! Я здесь, просто поднимайтесь по лестнице”, — весело сообщает он Магеррамову, Воронюку и Литвинчуку, которые прибыли в гостиницу минут через двадцать.
Вскоре Родригес приезжает в Таллинн. В апреле он передает отмывателю денег Быкову 200 000 евро наличными от продажи кокаина с четкими инструкциями, на какой счет должно поступить ”отмытое”. Быков справился на отлично — сумма за вычетом его комиссионных была получена в течение одного месяца шестью разными переводами на счет, предоставленный Родригесом. Мужчины договорились, что если картелю удастся превратить в деньги почти тонну кокаина, Быков поможет Родригесу отмыть уже 1,5 миллиона долларов. Для Быкова даже большие суммы не проблема!

На последней встрече колумбиец также ”инвестировал” в промышленное производство Эстонии. Он выделил 20 000 евро на фентаниловую лабораторию и сырье. В последние недели над этим хлопочут эстонские наркодельцы. Настроение приподнятое.

Договорились, что пробная партия будет передана на следующей неделе в Дании. Если пробная партия подойдет, сотрудничество будет продолжено. Роль эстонских ребят — регулярно производить 30 кг фентанила, за что платят четыре-пять миллионов долларов, в зависимости от крепости партии.

9 мая 2018

В половине четвертого белый прокатный автомобиль ”ниссан” подъезжает к стоянке отеля „Lautruppark” в Копенгагене, находит место для парковки возле дверей офиса строительной компании.

Из машины выходит смуглый мужчина ростом около 180 см в темных очках и рубашке, открывает багажник. Там ждет небольшой ящик для хранения термоса, который содержит три синие резиновые перчатки с наполнителем. На перчатках есть бирки с римскими цифрами от одного до трех. Перчатка номер один — „very strong” (очень крепкий). Номер два — „we think it’s better for you” (мы думаем, этот для вас лучше).

Мужчина идет с ящиком на другой конец парковки, где стоит металлик-синий ”хюндай i50” модели 2015 года.
Он открывает багажник, плотно оборачивает коробку одеялом и захлопывает дверь.

Затем он садится за руль ”ниссана” и въезжает во двор ближайшего торгового центра. Встречается со светловолосым мужчиной лет тридцати. Вместе они идут обедать на террасе Mакдональдса. Это Виталий Воронюк и Николай Нифталиев, к ним вскоре присоединится Амид Магеррамов.

Колумбиец пробной партией доволен и заказывает больший объем. Его передача должна произойти так же, как и в прошлый раз. Магеррамов пишет Родригесу на сайте privnote.com, что товара десять-одиннадцать килограммов. Мужчины договариваются, что разместят сумки по багажникам машин, как только подручный колумбийца будет к этому готов.

Но вдруг происходит нечто незапланированное. В почтовый ящик Родригеса на privnote.com приходит очередное сообщение, отправитель снова Магеррамов. ”Все готово, но один тип мертв. У них будут большие проблемы. Мой друг, постарайся надавить на своего парня, чтобы он был готов сегодня”, — говорится там.

Чуть позже следующее сообщение: ”Пожалуйста, постарайся все организовать сегодня к вечеру. Иначе им придется соскочить. У них большие проблемы. Извини”.
Парень, о неожиданной смерти которого упоминает Магеррамов, — Николай Нифталиев. Колумбиец все переигрывает.

В полночь 30 мая на стоянку у пожарной части Копенгагена приезжает такси. Из правой задней двери выходит мужчина лет тридцати с ежиком светлых волос, с металлической цепью на шее и в майке, берет с собой из машины черную спортивную сумку Nike. Из левой двери выходит более крупный седой мужчина в рубашке-поло и с кожаной сумкой через плечо. Вместе они заходят в кусты у края парковки.

Когда они появляются снова, мужчина со светлым ежиком несет оранжевый полиэтиленовый пакет. Большую сумку Nike и кожаную сумку теперь несет седой.

”Ежик” времени зря не теряет. Он отделяется от своего напарника и подходит к темному ”рено”, открывает дверь багажника и кладет туда оранжевый пластиковый пакет. Там внутри 5,2 кг карфентанила, самого сильного аналога фентанила. Его воздействие в 10 000 раз выше, чем у морфина.

4 и 5 сентября эстонская полиция задерживает производителей фентанила и обыскивает их дома. Фактически ордер на арест парней был выдан уже в июле, причем вовсе не в Эстонии, а в Нью-Йорке. При выдаче ордера на арест тамошний суд опирался на доказательства и показания, собранные секретным агентом американского Управления по борьбе с наркотиками DEA. Этим агентом был человек, который к тому времени почти год представлялся эстонским преступникам влиятельным членом колумбийского картеля Сантьяго Родригесом — конечно, это не настоящее его имя.

Расследование началось еще в 2017 году, когда до DEA дошла информация о действующей в Эстонии банде по продаже наркотиков, возглавляемой Амидом Магеррамовым, деньги которой отмывал Дмитрий Быков. С сентября того же года мобильный телефон Магеррамова прослушивался. Поздней осенью было решено направить в Эстонию секретного агента.

Свидетельства покойника

Эстонское государство экстрадировало преступников в Соединенные Штаты, справедливое наказание им определял суд Манхэттена. Не позднее февраля 2019 года в США приехал гражданин России Литвинчук. На сегодняшний день мужчины были осуждены за сговор с целью ввоза наркотиков в Соединенные Штаты и уже несколько лет сидят за решеткой. Быков был признан виновным в отмывании денег.

Однако наибольшее внимание в суде привлекают показания Нифталиева, который считается мертвым. Защитник подал его прошение о помиловании президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, но ”покойник” был наказан примерно так же, как и другие фентаниловые дельцы.

Этот человек вспоминает, как таллиннцы, встретив Родригеса в Амстердаме, были вынуждены просить у него еды и ночлега, поскольку у них было 300 евро на троих. Они не хотели от колумбийца ничего особенного: вместо отеля можем вповалку спать на полу съемной квартиры, подтвердили они. И хотя кое-кого из них ждали дома жена и маленькие дети, денег на самолетный билет, чтобы навестить семью, не просил никто, кроме Магеррамова.

Нифталиев говорит, что на самом деле мужчины из Эстонии не имели никаких контактов в мире фентанила. Сырье было заказано в Китае через даркнет, на него потратили полученные у колумбийца 20 000 евро. Однако материалы так и не поступили. Три недели, которые мужчины провели в Нидерландах, ”обустраивая лабораторию”, прошли под звездой ожидания пересылки заказа. Единственный раз, когда отправление с задержкой добралось через контакт Воронюка, в нем было совсем не то, что обещано.

Нифталиев пожаловался, что компаньоны пытались убить его в Дании уколом смертельной дозы метамфетамина. В частности, по его собственным словам, он предлагал прокинуть колумбийца и распродать произведенный фентанил на улицах Эстонии.

…Нифталиев очнулся от комы через неделю в Дании, в больнице Роскилле. Врачи сказали, что в его крови было обнаружено достаточно метамфетамина, чтобы убить слона.

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