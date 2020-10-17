БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ | Эстонские наркодилеры объединились с картелем Колумбии, чтобы вместе завоевать героиновый рынок Нью-Йорка

До конца третьего раунда оставалось две с половиной минуты, когда соперник лучшего эстонского кикбоксера Миркко Мойсар впервые выходит на ковер.

Народу почти битком. Присутствует даже будущий мэр Михаил Кылварт. А также Амид Магеррамов, называемый лидером банды эстонских азербайджанцев, торговец наркотиками международного уровня, а на уровне Эстонии — каратист; и Дмитрий Быков, авторитет преступного мира во втором поколении. (Быков занимается в основном отмыванием денег, но в начале тысячелетия он также заказал, например, три убийства, в том числе Меэлиса Лао, который должен был быть застрелен из гранатомета за смерть отца Быкова, принадлежавшего к кемеровской группировке: в 1999 году в голову Быкова-старшего кто-то выстрелил из окна автомобиля.)

Вместе с Магеррамовым и Быковым матч смотрит Сантьяго Родригес. Мужчина называет себя членом крупного колумбийского наркокартеля. В зале также сидит Лаурис Каминскис — человек, который, по данным американского Управления по борьбе с наркотиками DEA, является важной фигурой в преступном мире Эстонии, но в его отношении не найдено ни одного судебного решения или более раннего упоминания в СМИ.

Накануне матча — в пятницу, 13 октября 2017 года — Магеррамов и Каминскис с гостем из Колумбии отправились в ресторан в Таллинне, чтобы поужинать. Магеррамов и Каминскис представили колумбийцу других важных персон криминального контингента.

Быков жалуется Родригесу, что таможенники Колумбии, когда он прибыл в страну, конфисковали у него около 400 000 евро наличными. Выясняется, что, возможно, у Родригеса есть контакты среди официальных лиц, при помощи которых можно было бы вернуть деньги.

История Быкова о конфискованных деньгах рассказана перед новым деловым партнером не из кокетства. Документы, представленные колумбийскими правоохранительными органами в Управление по борьбе с наркотиками США, показывают, что ценность пакетов с деньгами, конфискованных у Быкова в аэропорту Боготы 12 ноября 2016 года, оказалась даже выше 400 000. Быков был задержан тамошними властями по подозрению в отмывании денег. Он избежал тюрьмы только потому, что правоохранителям не удалось выполнить пункт законодательства Колумбии, обязывающий в течение 36 часов после ареста иностранца найти переводчика на его родной язык.

Быков, считающий своим родным языком русский, колумбийцам назвал родным эстонский язык. Однако специалистов с беглым знанием эстонского языка в Колумбии не то чтобы много. Родригес обещает, что попытается помочь Быкову вернуть потерянные деньги.