Аукцион-телешоу: почему полотно эстонского художника ушло с молотка в шесть раз дороже стартовой цены?

”Ставки делали несколько покупателей. Больше 50 тысяч предложили двое. Для них, видимо, было принципиально, кому картина в итоге достанется, — рассказывает организатор аукциона и владелица галереи „Haus Galerii” Пийа Аусман. — По большей части работы Субби 70-х годов находятся в музеях. Это тот период, когда его творчество становится более абстрактным. Тогда он переживал переходный период. Если говорить конкретно про эту картину, то от нее веет теплотой, она радует глаз и приходится по вкусу каждому”.

Зачастую картины приобретаются с целью инвестирования, и тогда они порой попадают в закрытые частные коллекции. Но Аусман не переживает, что такая же участь постигнет и работу Субби. ”Я просто в этом уверена. Знаю клиента, который ее приобрел”, — сообщает галерист.

Впрочем, имя покупателя остается в тайне. Аусман поясняет: ”Те работы, которые поначалу оседают в закрытых коллекциях, позднее все равно открыто демонстрируются. Людям очень нравится обмениваться картинами”.

Цена большинства работ выросла



Галерея Haus Galerii уже 23 года организует аукционы предметов искусства. Та неделя в середине мая, когда с молотка ушла картина ”Двор со старой машиной”, стала самой успешной для галереи с точки зрения продаж за все время после введения в Эстонии евро. Из 53 работ непроданными остались лишь семь. Большинство лотов ушли выше стартовой цены.

Несколько картин вовсе были проданы в несколько раз дороже, чем полагалось. Работа Йоханнеса Выэрахансу ушла за 44 500 евро (стартовая цена — 13 400), картину Романа Нимана оценили в 32 400 евро (начальная ставка — 8 700), бойко шли торги и за творения Пауля Бурмана и Александра Кримса. ”Ставки росли быстро. Заметно поднялись цены и на более дешевые графические листы, работы Эдгара Вальтера и Эвальда Окаса”, — отмечает организатор аукциона.

По словам Аусман, выросло и общее число предложений, из-за чего минимальный шаг аукциона пришлось поднять со 100 до 500 евро.

”В случае с предметами искусства более высокая цена становится приемлемой на рынке. Прежде предложения свыше 10 тысяч евро были редкостью. Теперь люди привыкли к евро, денег стало больше, — продолжает владелица галереи. — В целом мир кажется более недолговечным, менее стабильным, а потому люди охотнее руководствуются эмоциями при покупках. В случае с искусством все это и влияет на цену, стимулирует рост, в какой-то момент делает того или иного автора более дорогим”.