18.07.2020, 13:30

Аукцион-телешоу: почему полотно эстонского художника ушло с молотка в шесть раз дороже стартовой цены?


Индрек Тарк
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Аукцион-телешоу: почему полотно эстонского художника ушло с молотка в шесть раз дороже стартовой цены?
Eesti Kunstimuuseum

В мае на аукционе за рекордную сумму была продана картина художника Олева Субби ”Двор со старой машиной”, хотя она точно не входит в число его самых знаменитых работ. Но почему же полотно со стартовой ценой 16 500 евро в итоге ушло с молотка аж за 100 500 евро?

”Ставки делали несколько покупателей. Больше 50 тысяч предложили двое. Для них, видимо, было принципиально, кому картина в итоге достанется, — рассказывает организатор аукциона и владелица галереи „Haus Galerii” Пийа Аусман. — По большей части работы Субби 70-х годов находятся в музеях. Это тот период, когда его творчество становится более абстрактным. Тогда он переживал переходный период. Если говорить конкретно про эту картину, то от нее веет теплотой, она радует глаз и приходится по вкусу каждому”.

Зачастую картины приобретаются с целью инвестирования, и тогда они порой попадают в закрытые частные коллекции. Но Аусман не переживает, что такая же участь постигнет и работу Субби. ”Я просто в этом уверена. Знаю клиента, который ее приобрел”, — сообщает галерист.

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Впрочем, имя покупателя остается в тайне. Аусман поясняет: ”Те работы, которые поначалу оседают в закрытых коллекциях, позднее все равно открыто демонстрируются. Людям очень нравится обмениваться картинами”.

Цена большинства работ выросла


Галерея Haus Galerii уже 23 года организует аукционы предметов искусства. Та неделя в середине мая, когда с молотка ушла картина ”Двор со старой машиной”, стала самой успешной для галереи с точки зрения продаж за все время после введения в Эстонии евро. Из 53 работ непроданными остались лишь семь. Большинство лотов ушли выше стартовой цены.

Несколько картин вовсе были проданы в несколько раз дороже, чем полагалось. Работа Йоханнеса Выэрахансу ушла за 44 500 евро (стартовая цена — 13 400), картину Романа Нимана оценили в 32 400 евро (начальная ставка — 8 700), бойко шли торги и за творения Пауля Бурмана и Александра Кримса. ”Ставки росли быстро. Заметно поднялись цены и на более дешевые графические листы, работы Эдгара Вальтера и Эвальда Окаса”, — отмечает организатор аукциона.

По словам Аусман, выросло и общее число предложений, из-за чего минимальный шаг аукциона пришлось поднять со 100 до 500 евро.

”В случае с предметами искусства более высокая цена становится приемлемой на рынке. Прежде предложения свыше 10 тысяч евро были редкостью. Теперь люди привыкли к евро, денег стало больше, — продолжает владелица галереи. — В целом мир кажется более недолговечным, менее стабильным, а потому люди охотнее руководствуются эмоциями при покупках. В случае с искусством все это и влияет на цену, стимулирует рост, в какой-то момент делает того или иного автора более дорогим”.

Аукцион как телешоу


Успешным продажам способствовали и новые решения в виртуальной среде. „Haus Galerii” разработала собственную интернет-платформу, где участники видят ведущего аукциона, поступающие предложения и все происходящее. Для демонстрации работ использовалась музыка и были созданы видеоролики с текстовым сопровождением. Использовались различные широкоформатные и ИТ-решения. В таком виде данный аукцион стал первым в Эстонии.

”В некотором роде это было как телевизионное шоу, в котором люди могли участвовать, сидя дома на своих диванах. Произведение искусства появлялось на экране, происходило знакомство с ним. Аукционистом, как и в предыдущие годы, был телеведущий Марко Рейкоп. На экране также постоянно демонстрировались текущие предложения. Это тоже было впервые”, — рассказывает Аусман. Делать ставки можно было в онлайн-среде, по телефону, письменно или, как обычно, находясь в зале.

”Поначалу мы опасались, все ли получится, не окажется ли слишком медленной интернет-платформа, — признается устроитель аукциона, которая отмечает, что заранее проверить систему было невозможно. — Но в итоге все получилось так, как и рассчитывали. Шел посекундный обратный отсчет и все в таком духе. Эксперимент, основанный на нашем многолетнем опыте, удался”.

Создание интернет-платформы началось лишь за месяц до аукциона, однако „Haus Galerii” и прежде прибегала к помощи современных технологий. ”У нас есть своя веб-среда onlinearthaus.com. То есть необходимое интернет-пространство для поступления предложений уже имелось, просто нужно было доработать его под конкретные нужды”, — продолжает Аусман. В предыдущих случаях интернет-аукционы проходили в упрощенной форме.

”Новая форма участия повысила уровень конфиденциальности. Из-за ограничительных мер, вызванных вспышкой заболевания, мы могли допустить в зал лишь десять человек. Всего же для участия в аукционе зарегистрировались больше 50 человек. Из интернета предложения поступали очень активно”, — добавляет владелица галереи.

Кто именно делает ту или иную ставку, остальные не видят. Они знают только сумму. Создание интернет-среды с более высоким уровнем анонимности планировалось и раньше, а чрезвычайное положение только ускорило реализацию планов.

Менее известные картины эстонских авторов


Через неделю после мероприятия в галерее Haus Galerii в международном интернет-аукционе на торги были выставлены более 80 предметов искусства, 59 из них — эстонских авторов. Среди них — прежде неизвестная широкой публике картина Амандуса Адамсона ”Неаполитанский залив”, написанная в 1896 году.

Всего лишь в 400 евро составила начальная цена за написанную в 1929 году картину ”Дом” художника Эрика Пехапа (1912–1981). Самой высокой — 22 000 евро — значилась стартовая цена за еще одну картину Олева Субби (1930–2013). И — снова рекорд! Работа под названием ”Виа делла Лунгара” (2000) в итоге ушла за баснословные 115 тысяч евро.

В том же международном аукционе участвовали работы таких авторов, как Тынис Гренцштейн, Карл Пярсимяэ, Йоханнес Выэрахансу, Рихард Сагритс, Эрик Хаамер, Рихард Уутмаа, Тынис и Тоомас Винт, Эльмар Китс и Эдуард Вийральт.

Десять самых дорогих картин на эстонских аукционах

1. Йохан Кёлер, ”Татарка в саду усадьбы Мшатка” — 172 561 евро

2. Конрад Мяги, ”Пейзаж Капри” — 127 823 евро

3. Йохан Кёлер, ”Крестьянин с острова Хийумаа с топором” / ”Портрет Виллема Тамма” — 112 000 евро

4. Олев Субби, ”Двор со старой машиной” — 100 500 евро

5. Конрад Мяги, ”Капри” — 98 800 евро

6. Конрад Мяги, ”Вильяндиский пейзаж” — 92 000 евро

7. Йохан Кёлер, ”Итальянский пейзаж” — 83 407 евро

8. Виллем Ормиссон, ”Пейзаж” — 80 500 евро

9. Конрад Мяги, ”Итальянский пейзаж. Рим” — 79 890 евро

10. Конрад Мяги, ”Мотив Капри” — 75 300 евро

Источник: Эстонский центр современного искусства

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