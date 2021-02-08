2020 год преподнес много научных сюрпризов: детеныши динозавров, голос 3000-летней мумии и жизнь на Венере

10 января прошлого года китайские ученые, несмотря на запрет правительства, опубликовали геном нового коронавируса. Уже через два дня у компании Moderna был готов прототип вакцины, а еще через несколько дней начались первые испытания. 11 месяцев спустя в мире уже вакцинировали более миллиона человек. Такая беспрецедентная история научного успеха стала возможной во многом благодаря современным технологиям и каналам связи. Есть надежда, что это поможет положить конец пандемии, но даже если вирус не удастся одолеть полностью (вероятно, коронавирус продолжит существование где-то по соседству с гриппом), наука в любом случае одержала большую победу. Глобальное сотрудничество на мировом уровне, собранные научные данные — все это двигает науку вперед. Научные статьи на тему коронавируса публиковались и публикуются буквально тысячами. Таким образом, фундамент для последующих научных исследований на самом высоком уровне заложен, вакцинированы более миллиона человек. Такая беспрецедентная история научного успеха стала возможной, и от этого выиграем мы все.

Тем не менее, научные достижения 2020 года отнюдь не ограничиваются одной лишь медициной и злосчастным коронавирусом.