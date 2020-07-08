12 лет назад Лихулаский стрелок лишь по счастливой случайности не убил школьника

Понедельник, 21 апреля 2008 года. В Тюри в три часа ночи 11-летний пятиклассник проснулся от жажды. Он включил свет в кухне и вышел попить. Потом сходил в туалет, погасил свет на кухне и пошел спать. Через несколько мгновений услышал странный хлопок, как будто выпустили ракету. Мальчик толком не задумался, он был дома один, потому что его мать работала на корабле, и сразу же уснул.

На следующее утро он обнаружил, что рядом с печной трубой в стене появилась дыра, а на полу какая-то крошка, но у него не было времени этим заниматься. Он накормил кота и отправился в школу. По пути заглянул к бабушке с дедушкой и рассказал о том, что случилось ночью. Попросил их осмотреть дом. Когда вернулся из школы, бабушка объявила, что в кухонном окне дыра. ”Кто-то выстрелил из пистолета”, — сказала бабушка.

Изумленный паренек начал искать пулю на полу и нашел ее под холодильником. Когда он вызвал полицию, оказалось, что в окно соседней квартиры тоже стреляли. В тот момент там никто не жил.

По возможной траектории движения пуль полиция выяснила, что они были выпущены с грунтовой дороги рядом с домом, примерно в 25–30 метрах от окон. На обочине дороги были обнаружены две гильзы, на донце надпись — 9 мм, ”Люгер”.

Тем временем к полицейским подошли двое парней, один из них в военном камуфляже. Молодые люди из Таллинна признались, что действительно стреляли там ночью.

Почему они стреляли?



Одним из них был Микк Таррасте, командир добровольческой Таллиннской молодежной дружины Kaйтселийта, 20-летний отец месячного ребенка. Другой был членом руководимой им группы „Noored Kotkad”, 17-летний школьник-второгодник.

Молодой человек рассказал полиции, что накануне вечером они выехали из Таллинна в Тюри на поезде и прибыли туда в 19.45. Поскольку у Таррасте была дача на окраине Тюри, где он делал ремонт, то до двух часов ночи они ломали печь.

”Растапливая плиту, Микк достал из рюкзака пистолет, который был серого цвета, из старых”, — сказал парень.

Около трех часов ночи было решено отправиться в Тюри в магазин. По дороге они передумали, и у железной дороги Таррасте вытащил из кармана пистолет.