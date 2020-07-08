12 лет назад Лихулаский стрелок лишь по счастливой случайности не убил школьника(5)
Дюжину лет назад ученик пятого класса был на волосок от смерти, когда Микк Таррасте выстрелил в него ночью через кухонное окно
Дюжину лет назад ученик пятого класса был на волосок от смерти, когда Микк Таррасте выстрелил в него ночью через кухонное окно
Понедельник, 21 апреля 2008 года. В Тюри в три часа ночи 11-летний пятиклассник проснулся от жажды. Он включил свет в кухне и вышел попить. Потом сходил в туалет, погасил свет на кухне и пошел спать. Через несколько мгновений услышал странный хлопок, как будто выпустили ракету. Мальчик толком не задумался, он был дома один, потому что его мать работала на корабле, и сразу же уснул.
На следующее утро он обнаружил, что рядом с печной трубой в стене появилась дыра, а на полу какая-то крошка, но у него не было времени этим заниматься. Он накормил кота и отправился в школу. По пути заглянул к бабушке с дедушкой и рассказал о том, что случилось ночью. Попросил их осмотреть дом. Когда вернулся из школы, бабушка объявила, что в кухонном окне дыра. ”Кто-то выстрелил из пистолета”, — сказала бабушка.
Изумленный паренек начал искать пулю на полу и нашел ее под холодильником. Когда он вызвал полицию, оказалось, что в окно соседней квартиры тоже стреляли. В тот момент там никто не жил.
По возможной траектории движения пуль полиция выяснила, что они были выпущены с грунтовой дороги рядом с домом, примерно в 25–30 метрах от окон. На обочине дороги были обнаружены две гильзы, на донце надпись — 9 мм, ”Люгер”.
Тем временем к полицейским подошли двое парней, один из них в военном камуфляже. Молодые люди из Таллинна признались, что действительно стреляли там ночью.
Одним из них был Микк Таррасте, командир добровольческой Таллиннской молодежной дружины Kaйтселийта, 20-летний отец месячного ребенка. Другой был членом руководимой им группы „Noored Kotkad”, 17-летний школьник-второгодник.
Молодой человек рассказал полиции, что накануне вечером они выехали из Таллинна в Тюри на поезде и прибыли туда в 19.45. Поскольку у Таррасте была дача на окраине Тюри, где он делал ремонт, то до двух часов ночи они ломали печь.
”Растапливая плиту, Микк достал из рюкзака пистолет, который был серого цвета, из старых”, — сказал парень.
Около трех часов ночи было решено отправиться в Тюри в магазин. По дороге они передумали, и у железной дороги Таррасте вытащил из кармана пистолет.
”Микк взял пистолет и сделал два или три выстрела по домам у железной дороги вдоль путей в сторону Тюри. Мы знали, что где-то тут есть дом, но точно не помнили. Во время стрельбы Микк прицелился из пистолета вверх, но не в небо”, — сказал молодой человек полиции.
Потом он сам захотел выстрелить, и Таррасте дал ему пистолет. Он также сделал два выстрела в том же направлении.
Затем патроны кончились, и он передал пистолет Таррасте. Они вернулись на дачу и уснули.
На следующий день снова попытались отправиться за покупками в Тюри, но увидели у железной дороги полицию и поняли — что-то не так.
На допросе Таррасте сказал, что у него есть автомат „Galil Ar”, зарегистрированный ”Кайтселийтом”, и пистолет „Heckler & Koch”. Они находятся на работе в оружейном шкафу.
”Люгер”, из которого Таррасте стрелял в Тюри, он нашел за несколько лет до того в Таллинне в ходе раскопок во время учений в Мяннику.
По причине серьезности случая полиция сочла необходимым немедленно обыскать дачу Таррасте. Еще до обыска парень добровольно сообщил о местонахождении пистолета — в шкафу справа от входной двери, в коробке. Таррасте также вытащил из-под кровати коробку с 12-ю патронами и передал ее полиции. Два дня спустя обыск был также произведен в жилище Таррасте в Таллинне по улице Академия.
Там полиция нашла еще более интересные предметы. В шкафу-секции металлический контейнер для кинопленки с предполагаемой взрывчаткой внутри. В пивной бутылке в шкафчике под раковиной было обнаружено порошкообразное вещество неизвестного происхождения, по словам Таррасте, нитрат калия. В шкафу были найдены еще две килограммовые упаковки аммиачной селитры. Баночка на нижней полке холодильника содержала белый порошок, по словам Таррасте, это был нитрат аммония. Кроме того, обнаружены два полиэтиленовых пакета с калийно-натриевым удобрением (один мешок заполнен наполовину), еще одна консервная банка с неизвестным порошком, 15 петард и один взрывной капсюль от ручного гранатомета. На столе в кофемолке советских времен было измельчено неизвестное вещество, а также лежал паспорт гражданина России. Также была найдена самодельное взрывное устройство.
Час спустя полиция вызвала в квартиру Таррасте группу саперов, чтобы идентифицировать найденные вещества и предметы. Позже экспертиза показала, что в квартире содержалось 38,91 грамма взрывчатого вещества пентрита высокой разрушительной силы.
Оба молодых человека подозревались в серьезных нарушениях общественного порядка с оружием и в группе лиц.
В августе 2008 года уголовное дело против друга Таррасте было прекращено. Его дело было отправлено в комиссию по делам несовершеннолетних, и молодой человек получил условное наказание в виде 15 часов общественных работ.
Под суд пошел только Таррасте — за стрельбу по кухонным окнам, нарушение закона об оружии (незарегистрированый в полиции пистолет и 12 патронов), а также незаконное обращение со взрывчаткой.
2 октября Таррасте был осужден по всем пунктам и получил денежный штраф в размере 14 800 крон (приблизительно 900 евро). Он также должен был возместить государству расходы на экспертизу в размере 11 688 крон, выплатить штраф в размере 6 525 крон и
гонорар адвоката в размере 500 крон — всего 33 508 крон (чуть более 2000 евро). Деньги надлежало выплатить до 31 июля 2009 года.
”Кайтселийт” расторг с ним трудовой договор 19 сентября, и Таррасте стал безработным.
Уже в ноябре Таррасте обратился в Пярнуский окружной суд, где попросил скостить часть долга государству или вообще отказаться от взыскания долга, поскольку ”это может поставить под угрозу ресоциализацию осужденного”. Если это невозможно, он попросил продлить срок для погашения долга на год.
Поскольку Таррасте из-за преступления потерял работу, молодая семья жила на родительское пособие. (Он нашел работу только в ноябре того же года.) Суд продлил срок оплаты на один год. Но Таррасте все еще ничего не платил.
15 февраля 2010 года Таррасте подал новое заявление в суд. Он снова стал безработным. Кроме того, в связи с уголовным делом были арестованы его банковские счета, а дом, заложенный в обеспечение кредита, был арестован судебным приставом.
Он попросил государство отказаться от исполнения приговора и возмещения судебных издержек.
1 марта 2010 года Пярнуский уездный суд отклонил ходатайство Таррасте, потому что, по словам прокурора, на Таррасте уже столько всего навалилось, но оставить его совсем безнаказанным было неверно с ”общепревентивной точки зрения”.
Тем не менее, Таррасте все еще не начинал выплаты, и судебный исполнитель обратился в суд, чтобы наложить на Таррасте альтернативный штраф.
19 мая 2011 года заседание было отложено. Таррасте не смог явиться в суд и попросил перенести слушания.
Новое заседание было назначено на июль, но за месяц до этого Таррасте объявил о новой причине, по которой он не мог прийти в суд, — повестка не соответствует закону, поскольку не имеет цифровой подписи и не зашифрована. Следовательно, документ не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу, а значит, недействителен.
Повестка была отменена, новое заседание назначено на 19 сентября. Остаток невыплаченного штрафа на тот момент составлял 906 евро. Но он снова направил в суд письмо о том, что не сможет прийти на слушание, потому что попросил повестку в письменной форме, то есть по почте, — и не получил ее.
Следующее заседание было назначено на 24 октября. На этот раз повестка была доставлена к нему домой, но за день до слушания Таррасте объявил, что срок давности его преступления истек: приговор вступил в силу 21 октября 2008 года, а срок давности преступления второй степени истекает через три года.
”Поэтому я не считаю необходимым появляться в суде и обременять меня без необходимости, поскольку судебное рассмотрение должно быть прекращено в связи с истечением срока действия решения. В связи с этим считаю разумным прекратить разбирательство в письменном порядке.”
Слушание состоялось, в течение десяти минут было решено, что оно будет перенесено на 11 ноября и что Таррасте будет доставлен в суд принудительно.
Затем Таррасте ходатайствовал в суде о назначении адвоката.
Это заседание наконец состоялось. Таррасте присутствовал. В то время он работал сиделкой в Северо-Эстонской региональной больнице и учился на первом курсе Таллиннского высшего медицинского училища. Он рассказал, как у него возникли недоразумения с судебным приставом по поводу продажи дачи. Таррасте снова попросил отложить заседание, потому что он не хотел ”абсолютно становиться заключенным”. Заседание было перенесено на декабрь. Но оно так и не состоялось, поскольку Таррасте тем временем перечислил судебному исполнителю более 1 146 евро, и исполнительные действия были прекращены.
”Сумму финансового взыскания уплатила моя жена”, — сообщил он Пярнускому уездному суду, чтобы альтернативный штраф был отменен.
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