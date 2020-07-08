08.07.2020, 07:01

10 лет пищевого кошмара. Нерассказанная история фигуристки Йоханны Аллик


Кирсти Вайнкюла
EST
Johanna Allik
Johanna AllikFoto: Ilmar Saabas

Обладательница двух серебряных медалей чемпионата Эстонии по фигурному катанию Йоханна Аллик (26) закончила свою карьеру два года назад, но никто не знал, что одновременно она вела другое состязание — сама с собой.

Болгария, февраль 2016, международный турнир Sofia Trophy. Эстонская фигуристка Йоханна Аллик соревнуется на льду вечером. Весь день ее рвало. От нервов. За несколько минут до выхода на лед Йоханна сказала матери, что у нее нет энергии, в такой ситуации она не выполнит программу. Мама сбегала в кафе и принесла Йоханне три куска сахара.

В комнате ожидания для участников соревнований сидит шведская фигуристка Йоши Хельгессон и ест ”Сникерс”. Йоханна это отмечает. Для нее самой ”Сникерс” табу!

Он сгрызает сахар и устраивает мощное шоу. Хельгессон получает золотую медаль, Аллик — серебро. Кроме того, Йоханна устанавливает личный рекорд и одновременно выполняет технический норматив короткой программы чемпионата мира среди взрослых. „Õhtuleht” назвал статью так: ”21-летняя красавица-фигуристка Йоханна Аллик стала на шаг ближе к первенству мира”.

Однако на чемпионат мира Йоханна не попадет. В следующем году она завершит свою карьеру.

Раннее начало


Сейчас Йоханна Аллик находится на карантине во Флориде, потому что в начале пандемии она была в Америке и приехать оттуда уже не смогла. Она рассматривает свою карьеру в фигурном катании. Большую часть времени она носила в себе тайну — это булимия.

Не пришло ли время поговорить об этом? Вдруг ее история кому-нибудь поможет? Зная, что приятным этот рассказ не будет, она посоветовалась со своей семьей. Семья благословила ее откровенность, и Йоханна четверть часа исповедалась на английском языке в своем блоге. Видео привлекло большое внимание. Один за другим его разместили порталы, а ERR даже сделал краткую новость. Но Йоханна не смогла высказать все.

Родители отдали ее в секцию фигурного катания в возрасте пяти лет. Йоханна при своей хорошей координации и чувстве ритма быстро развивалась под руководством тренера Карин Нурметало, а через несколько лет пришла в школу фигурного катания Анны Леванди и задержалась там на десять лет.

В 14 лет Йоханна заметила, что ее тело отличается от тел других девушек на тренировках — бедра стали шире, а у других нет. Был 2008 год.

”Тело становилось женственнее, и это начало меня беспокоить. В то время не было возможности погуглить, как похудеть, добыть информацию было сложно. Я начала строго ограничивать свое питание. Но потом возникала ситуация, когда при всех моих ограничениях появлялся зверский аппетит, который я не могла контролировать.”

Год спустя в швейцарском лагере Йоханна услышала, как фигуристка старше нее ”делала это” в туалете. Йоханна подразумевает вызывание рвоты, хотя предпочитает избегать этого слова — она считает его слишком жестоким для описания своей болезни: ”Я впервые услышала об этом, и в голове засела мысль, что если вытащить из себя все, мне не придется беспокоиться о том, что я только что съела. Так все и началось”.

Жалобы кому-то о проблемах с весом были исключены: ”Никто не хочет признаваться в том, что у него лишний вес. Ты отрицаешь ситуацию. Об этом тогда вообще не говорили, социальных сетей не было. Мы оказались первыми молодыми эстонскими фигуристами. До Анны Леванди фигурного катания на таком уровне не существовало, она открыла свою школу, и с того времени дисциплина начала развиваться. Мы могли бы стать рекордсменами, но у нас не было диетологов”.

Часто ли девушки говорили об этом друг с другом? Йоханна берет длинную паузу: ”Все, кто был в ледовом холле, конкурировали между собой — ты не хочешь им ни в чем таком признаваться. Большую часть времени мы тренировались, хорошо ладили, у каждой был свой вес”.

С тренером тема проблем с весом не обсуждалась, потому что ясно — фигурист должен быть легким. При росте 164 см идеальный вес Йоханны с большой мышечной массой был не больше 52 кг.

”Когда я выросла, вес достиг 56 кг. Это произошло быстро, на льду фигурист чувствует каждый грамм. Поправляясь, ты больше не можешь хорошо контролировать свое тело, тебе тяжело. Исчезают техника и стабильность, все разбалтывается. Вдобавок травмы. Если фигурист после прыжка приземляется на одну ногу, то на эту ногу приходится восьмикратный вес тела, — можно представить напряжение, которое испытывает нога. Довольно рискованно”.

По словам Йоханны, самый строгий ее критик она сама: ”Если ты страстный фигурист, то твоя цель — состязания и победа. Нас постоянно взвешивали. В лагерях каждый день, а обычно раз в неделю”.

Болезненный недуг


Тогда Йоханна не знала, что у этой болезни есть название — булимия, — и теперь она классифицируется как расстройство душевного здоровья. Болезнь означает приступы переедания и борьбу с ними экстремальными методами.

”В общем, у меня было так: завтрак, обед и ужин выходили через десять минут”, — рассказывает Йоханна. Для этого нужно было засунуть два пальца в рот: ”Думать об этом — шок, потому что это неприятное занятие, но так оно и было”.

В 2010 году 16-летняя Йоханна получила травму ноги, которая больше не давала ей прыгать, она перешла в танцы на льду. Это был хороший вариант: он позволил не бросать фигурное катание.

Пять лет спустя Йоханна почувствовала, что нога зажила и она может вернуться к одиночному катанию. Найти партнера для танцев на льду в Эстонии или соседних странах было трудно.

Назад к одиночному катанию


В октябре 2015 года Йоханна совершила камбэк в одиночном катании на соревнованиях в Минске и заняла третье место. Она также установила личный рекорд и выполнила нормативы чемпионата Европы в обеих программах. В феврале 2016 года успешный разбег продолжился

в Софии. В те дни булимия, как коварный друг, следовала за ней по пятам. К тому времени Йоханна уже восемь лет вызывала рвоту и ей стало ясно, что так жить нельзя.

”Когда я это делала, мне становилось плохо, я злилась на себя, и это уже превратилось в нечто другое. Тело начало кричать: остановись”.

К тому времени страх перед прибавкой в весе только возрос: в ход пошли слабительные и дегидраторы.

В 2016 году 22-летняя Йоханна влюбилась, и молодой человек довольно скоро понял — с ней что-то не так: ”Он сразу догадался, что я что-то скрываю. Начал исподволь допытываться, но я не говорила. Тщательно пряталась”.

Прошло несколько месяцев, прежде чем Йоханна поведала ему о своем расстройстве пищевого поведения: ”Я сказала, что давно этим занимаюсь, мне не нравится, что я это делаю, и я не знаю, что дальше. Это было как кран открыть…”

Йоханна подумала, что провалится сквозь землю от стыда, но реакция бойфренда оказалась неожиданной поддержкой. Тогда Йоханна осмелилась поговорить со своей семьей: ”Пообщались спокойно, я поняла, что не должна стыдиться, а главное — иметь рядом кого-то, с кем можно поговорить, и это необязательно должен быть член семьи”.

С этого для Йоханны началась битва


К концу декабря 2016 года Йоханна была в разладе с собой, мотивации идти на тренировки не было. В канун Нового года она дала себе обещание, что приведет себя в порядок и ”начнет есть по-человечески”. Обратилась за помощью к диетологам и психологам: ”Я должна была ставить цели, записывать, чего хотела от жизни, например, я знала, что в будущем хочу детей — и, что важнее всего, быть здоровой!”.

Вес Йоханны сразу вырос на шесть килограммов, до 58-и. Ее телу предстояло начать заниматься тем, к чему оно не привыкло, — переваривать.

”Было ясно, что с таким весом я на лед не выйду, нужно вернуться в форму. Просто силой воли. Я не собиралась бросать коньки в угол, все еще хотела возвратиться на лед и завершить свою карьеру позитивно”.

Йоханна удалила все аккаунты в социальных сетях и переехала из дома. Держалась подальше от всего и от всех.

В январе 2017 года она написала Елене Глебовой: ”Есть еще кое-что, чего ты не знаешь”, — начала она письмо Глебовой. И попросила тренера никому не раскрывать свою тайну.

Глебова пообещала, но спросила, не принимала ли она какие-нибудь таблетки и не стала ли зависимой.

Но Йоханна рассказала ей гораздо более печальную историю. Она писала о том, как в 14 лет начала вызывать рвоту. И оправдывала свое поведение в последние месяцы: ”Именно поэтому я держалась от всех в стороне, не хочу никого обманывать. Я и сама многократно обманывалась и не хочу продолжать”.

Она сообщила Глебовой, что не будет тренироваться, пока не выздоровеет. Глебова ее поддержала: ”Да, ты не единственная, у нас такой спорт, что без драм никак. Когда вернешься в форму, тогда и выйдешь на лед, раньше смысла нет”.

Йоханна не выходила на лед в течение полугода. Не могла даже думать о ледовом холле. К маю Йоханна снова весила 54 кг, на этот раз только благодаря упражнениям и движению. Летом Йоханна снова начала тренировки. К августу ей стало ясно, что сезон 2017/18 года для нее последний. Она решила поставить точку в декабре на чемпионате Эстонии.

Последнее состязание


Чемпионат Эстонии, состоявшийся в декабре 2017 года в ледовом холле ”Тондираба”, стал для Йоханны седьмым. Она состязалась в течение 17 лет, 15 из них — на международной арене.

Йоханна заняла четвертое место и закончила свою карьеру. Счастливой: ”Это казалось настолько нереально, что теперь я действительно ухожу. Мне повезло, что все закончилось позитивно!”. Была и еще одна причина для завершения карьеры — когда тебе 23, очень трудно конкурировать с 15-летними (именно в этом возрасте класс юниоров переходит в класс взрослых мастеров).

”Я чувствовала себя старой, потому что лучшим фигуристкам 15–17 лет, у них все еще детские тела и они выполняют такие сложные элементы. Это как лыжный фристайл, где по мере взросления ты уже не можешь выполнять сложные трюки. Так что да, мои страдания были долгими, но я горда — доказала самой себе, что со взрослым телом тоже можно кататься в этой дисциплине”.

Йоханна рассказала свою историю с тем умыслом, чтобы суметь помочь тем, кто оказался в том же тупике.

”Фигуристы много говорят на тему веса и еды, потому что они вечно голодны, — смеется Йоханна. — Питание контролирует нас и наш образ жизни. Когда тусуешься с друзьями, всегда следишь, как бы не переесть. Это особенно трудно для юных фигуристок и гимнасток, которые рано добиваются рекордов, потому что эстетические дисциплины более критичны. Мы должны в раннем возрасте начинать жить как взрослые”.

Хотя Йоханна заканчивает изучать международное право в Таллиннском техническом университете, она дополнительно прошла курсы в различных университетах Америки, такие как курс когнитивной терапии, а впереди еще онлайн-курс Стэнфордского университета о взаимосвязи между здоровьем и питанием.

Недавно она сделала судейские документы Союза конькобежцев и составляет программы для фигуристов. Последние четыре года состоит членом комиссии спортсменов Олимпийского комитета.

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