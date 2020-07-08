10 лет пищевого кошмара. Нерассказанная история фигуристки Йоханны Аллик

Болгария, февраль 2016, международный турнир Sofia Trophy. Эстонская фигуристка Йоханна Аллик соревнуется на льду вечером. Весь день ее рвало. От нервов. За несколько минут до выхода на лед Йоханна сказала матери, что у нее нет энергии, в такой ситуации она не выполнит программу. Мама сбегала в кафе и принесла Йоханне три куска сахара.

В комнате ожидания для участников соревнований сидит шведская фигуристка Йоши Хельгессон и ест ”Сникерс”. Йоханна это отмечает. Для нее самой ”Сникерс” табу!

Он сгрызает сахар и устраивает мощное шоу. Хельгессон получает золотую медаль, Аллик — серебро. Кроме того, Йоханна устанавливает личный рекорд и одновременно выполняет технический норматив короткой программы чемпионата мира среди взрослых. „Õhtuleht” назвал статью так: ”21-летняя красавица-фигуристка Йоханна Аллик стала на шаг ближе к первенству мира”.

Однако на чемпионат мира Йоханна не попадет. В следующем году она завершит свою карьеру.

Раннее начало



Сейчас Йоханна Аллик находится на карантине во Флориде, потому что в начале пандемии она была в Америке и приехать оттуда уже не смогла. Она рассматривает свою карьеру в фигурном катании. Большую часть времени она носила в себе тайну — это булимия.

Не пришло ли время поговорить об этом? Вдруг ее история кому-нибудь поможет? Зная, что приятным этот рассказ не будет, она посоветовалась со своей семьей. Семья благословила ее откровенность, и Йоханна четверть часа исповедалась на английском языке в своем блоге. Видео привлекло большое внимание. Один за другим его разместили порталы, а ERR даже сделал краткую новость. Но Йоханна не смогла высказать все.

Родители отдали ее в секцию фигурного катания в возрасте пяти лет. Йоханна при своей хорошей координации и чувстве ритма быстро развивалась под руководством тренера Карин Нурметало, а через несколько лет пришла в школу фигурного катания Анны Леванди и задержалась там на десять лет.

В 14 лет Йоханна заметила, что ее тело отличается от тел других девушек на тренировках — бедра стали шире, а у других нет. Был 2008 год.