10 лет пищевого кошмара. Нерассказанная история фигуристки Йоханны Аллик

в Софии. В те дни булимия, как коварный друг, следовала за ней по пятам. К тому времени Йоханна уже восемь лет вызывала рвоту и ей стало ясно, что так жить нельзя.
”Когда я это делала, мне становилось плохо, я злилась на себя, и это уже превратилось в нечто другое. Тело начало кричать: остановись”.
К тому времени страх перед прибавкой в весе только возрос: в ход пошли слабительные и дегидраторы.
В 2016 году 22-летняя Йоханна влюбилась, и молодой человек довольно скоро понял — с ней что-то не так: ”Он сразу догадался, что я что-то скрываю. Начал исподволь допытываться, но я не говорила. Тщательно пряталась”.
Прошло несколько месяцев, прежде чем Йоханна поведала ему о своем расстройстве пищевого поведения: ”Я сказала, что давно этим занимаюсь, мне не нравится, что я это делаю, и я не знаю, что дальше. Это было как кран открыть…”
Йоханна подумала, что провалится сквозь землю от стыда, но реакция бойфренда оказалась неожиданной поддержкой. Тогда Йоханна осмелилась поговорить со своей семьей: ”Пообщались спокойно, я поняла, что не должна стыдиться, а главное — иметь рядом кого-то, с кем можно поговорить, и это необязательно должен быть член семьи”.
С этого для Йоханны началась битва
К концу декабря 2016 года Йоханна была в разладе с собой, мотивации идти на тренировки не было. В канун Нового года она дала себе обещание, что приведет себя в порядок и ”начнет есть по-человечески”. Обратилась за помощью к диетологам и психологам: ”Я должна была ставить цели, записывать, чего хотела от жизни, например, я знала, что в будущем хочу детей — и, что важнее всего, быть здоровой!”.
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