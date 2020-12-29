Журналист-расследователь: если бы убийство Навального было доведено до конца, это был бы обширный инфаркт

— Есть ли у вас какое-то мнение по поводу того, почему Бориса Немцова застрелили из пистолета Макарова, а для Алексея Навального решили применить "Новичок"? Это ведь так сложно.

— Да, видимо, вопрос неправильно адресован ко мне, но если нужно услышать мое мнение, то я считаю, что все-таки это совершенно разные политические убийства. Оба – политические, оба – убийства харизматичных лидеров оппозиции. Но все-таки есть большая разница. Каждый авторитетный режим типа Кремля он должен существовать в мире в контексте глобальных геополитических отношений. И для каждого его действия потребуется правдоподобное отрицание. И при убийстве Немцова полностью отсутствовало такое правдоподобное отрицание, это было политическое убийство. При попытке убийства Навального такое могло быть. Если бы оно было завершено до конца, то он бы умер от неопределенных веществ, от чего-то, что не до конца выяснено. Скорее всего, это был бы обширный инфаркт, как это много раз уже объяснялось при других смертях в России.

Поэтому для меня, скорее всего, вывод, что убийство Немцова было сделано не Кремлем напрямую, это было сделано в пользу Кремля, но кем-то из других игроков, которые считали, что таким образом они делают одолжение Кремлю. Но в то же время они причинили Кремлю высокую репутационную цену, от которой Кремль до сих пор не может освободиться.

— Есть мнение, что российскую оппозицию с некоторого года используют как подопытных кроликов для применения яда "Новичок": больше доза, меньше доза. Вы поддерживаете такое мнение?

— Это возможно. Есть определенные улики в эту сторону, потому что есть уже несколько звонков конкретно Кудрявцеву, которые мы слышали. Но и до этого мы тоже попадали на взломанную почту определенных чиновников, где говорилось о том, что эксперименты были, что есть программа тестирования антидотов по химоружию – органофосфатам. На ком это тестируется – никто не говорит, но все-таки на ком-то это должно было быть протестировано, так что вполне возможно.

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