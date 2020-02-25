Украинцы продолжают ехать в Эстонию. Всем ли удается адаптироваться в новой стране?

Количество трудовых мигрантов, прибывших в Эстонию за последние годы, бьет все рекорды. При том, что государство дает специальную квоту на иностранных специалистов. Но этой квоты, говорят эстонские предприниматели, теперь катастрофически не хватает. Дефицит кадров ощущается во всех областях. Сегодня приезжают работать в Эстонию, по контракту и без него, из всех стран бывшего СССР и не только, однако львиная доля — это все-таки граждане Украины.

” С удовольствием разогревают украинскую темы и российские федеральные телеканалы.

25 тысяч человек по меркам Эстонии — это население крупного города. Как и в любом крупном городе, в эстонской ”внутренней Одессе” случаются происшествия. И эти происшествия с украинцами незамедлительно попадают в заголовки республиканской прессы. Представители украинской общины Эстонии считают это дискриминацией.

А их в Эстонии активно смотрит местное русскоязычное население, из-за чего уровень недоверие к мигрантам с Украины только растет.

Банальная правда, которая никогда не попадет в заголовки газет, заключается в том, что каждый день в Эстонии на работу выходит 25 тысяч украинцев и честно трудятся в поте лица. Без них сегодня не обходится ни одна крупная стройка в стране.

Маарду окружен промышленными предприятиями, на которых работают множество украинцев. Часто украинскую речь можно услышать в местных магазинах и общественном транспорте.

Владимир Архипов, мэр Маарду, говорит: ”Да, здесь много украинцев. Но, если честно, без такого количества рабочих рук нам было бы тяжело развивать свою промышленность. Давайте вспомним 90-е годы, когда мы уезжали за границу работать. Может быть, там нас тоже не очень ждали. Но тем не менее наши руки тоже способствовали тому, чтобы те или иные страны развиваются. То же самое происходит сейчас с украинцами”

Маленькая Эвелина Зотович еще только учится играть на скрипке — под строгим папиным контролем. Сейчас у семейства Зотович все относительно стабильно и хорошо, но долгосрочные планы старший Зотович строить пока не решается.