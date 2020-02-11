Надо ли запрещать в Европе вещание российских государственных СМИ? Опрос "Балтии"

ЭСТОНИЯ



Игорь, житель Таллинна

Нет, у нас же свобода слова, значит должны быть и российское тв и эстонское, любые.

Трийн, жительница Таллинна

По-человечески это не очень правильно, что-то так строго запрещать. У людей должна быть свобода выбора. Они должны сами решать, что смотреть, покупать, выбирать. В этом смысле выбор должен быть всегда.

Артем, житель Таллинна

Почему? Зачем? Почему мы не запрещаем Евроньюс, например? Мы становимся на уровень тех, против кого боремся. И это уже некрасиво, запрещать медиа нельзя, особенно в Европе.

Пеэтер, житель Таллинна

Бессмысленно! Как вы запретите? Дышать же запретить нельзя. Это невозможно.

Вероника, жительница Таллинна

Нет, иначе бабушкам будет нечего смотреть. Это правда. Молодежь ведь вся в интернете. Хотя там тоже есть российские СМИ. Но умные люди не будут верить в глупости, мне кажется, в этом нет смысла. Это все какой-то вздор нагрянет на нас всех: «Э, чего вы русский канал запретили!» Я думаю так.

ЛАТВИЯ

АЙВИС, житель Риги

Если они распространяют вранье, тогда надо запрещать вещание. Без сомнений. Но, на Российских каналах есть много классных программ, действительно хороших, их не стоит трогать. Все-таки мы говорим про цензуру. Я думаю, цензура допустима только в том случае, если СМИ распространяет ложь. Если все правда и это информационные, или развлекательные программы – все отлично, смотрим!

ЯНИС, житель Риги

Я считаю, люди сами могут выбирать, что смотреть. Если идет ложная информация, то другие СМИ могут на это указать, и уличить эти каналы во лжи.