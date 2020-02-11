11.02.2020, 15:50

Надо ли запрещать в Европе вещание российских государственных СМИ? Опрос "Балтии"

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EST 10

Программа "Балтия" по мотивам закрытия эстонской редакции российского портала "Спутник" провела опрос во всех трех странах региона: нужно ли ограничивать вещание государственных российских СМИ? Не протеворечит ли это свободе слова?

ЭСТОНИЯ

Игорь, житель Таллинна
Нет, у нас же свобода слова, значит должны быть и российское тв и эстонское, любые.

Трийн, жительница Таллинна
По-человечески это не очень правильно, что-то так строго запрещать. У людей должна быть свобода выбора. Они должны сами решать, что смотреть, покупать, выбирать. В этом смысле выбор должен быть всегда.

Артем, житель Таллинна
Почему? Зачем? Почему мы не запрещаем Евроньюс, например? Мы становимся на уровень тех, против кого боремся. И это уже некрасиво, запрещать медиа нельзя, особенно в Европе.

Пеэтер, житель Таллинна
Бессмысленно! Как вы запретите? Дышать же запретить нельзя. Это невозможно.

Вероника, жительница Таллинна
Нет, иначе бабушкам будет нечего смотреть. Это правда. Молодежь ведь вся в интернете. Хотя там тоже есть российские СМИ. Но умные люди не будут верить в глупости, мне кажется, в этом нет смысла. Это все какой-то вздор нагрянет на нас всех: «Э, чего вы русский канал запретили!» Я думаю так.

ЛАТВИЯ

АЙВИС, житель Риги
Если они распространяют вранье, тогда надо запрещать вещание. Без сомнений. Но, на Российских каналах есть много классных программ, действительно хороших, их не стоит трогать. Все-таки мы говорим про цензуру. Я думаю, цензура допустима только в том случае, если СМИ распространяет ложь. Если все правда и это информационные, или развлекательные программы – все отлично, смотрим!

ЯНИС, житель Риги
Я считаю, люди сами могут выбирать, что смотреть. Если идет ложная информация, то другие СМИ могут на это указать, и уличить эти каналы во лжи.

ВИЛНИС, житель Риги
Каждый человек может делать выводы. Посмотрел одну сторону, посмотрел вторую сторону, доходишь до середины и понимаешь, что, где, как. Просто надо в этом разбираться, понимать.

ВИКТОР, житель Риги
С одной стороны, это свобода прессы, но с другой, нужно ограничивать и проверять информацию. На телевидении, конечно, сделать это очень трудно. Существуют фейк-ньюз и таких фейков очень много в российских СМИ. Не только на телевидении, но и в печатной прессе. Людей нужно научить распознавать фейки. Ложь в прессе не допустима.

АЛЕКСАНДР, житель Риги
 Я думаю, не стоит, в эпоху интернета всегда можно посмотреть в интернете, если что. Смысла не вижу
- то есть проверить?
- Проверить это более сложный вопрос. А посмотреть всегда можно и в интернете, так что, что там запрещать. Всегда найдут люди возможность посмотреть.

ЛИТВА

ЛАУРА, жительница Вильнюса
Это раздражает, когда видишь неправду, и не хочу, чтобы в Литве распространялась пропаганда. Но очень трудно оправдать, что следует запрещать, а что нет. Для них это не пропаганда, а нам кажется наоборот. Это сложный вопрос.

АЛЕКСАС, житель Вильнюса
Скажу, что запрещать не надо, потому что к нам вполне свободно доходит информация как из Западных стран, так и местная, так и российская. И это создает определенную общую картину из определенных позиций и мнений – восточных, западных, российских. Надеюсь, что наш зритель достаточно образован и сознателен, чтобы оценил и сам составил мнение, это ложь или нет.

ЛЮДМИЛА, жительница Вильнюса,
 Я сама люблю российские каналы, у меня кабельное телевидение, я сама очень люблю программы Соловьева. Конечно, свобода слова. Люди же хотят смотреть. Ну кто не хочет, пусть выключит и посмотрит фильм, если не хочет послушать. А кто-то хочет послушать. Я так часто смотрю.

КОСТАС, житель Вильнюса
Врут, смотрят в глаза, а врут неправду. Или частичка есть правды, и вокруг этого строят какое-то здание, псевдоздание, и Литва от этого страдает. Некоторые говорят, что это агрессивная пропаганда, а некоторые «ох как хорошо». Запрещать есть один из принципов. Но не самый лучший.

ЛАУРА, жительница Вильнюса
Запрещать не следует, но нужно людей просвещать. Чтобы они могли критически мыслить, и сами отбирать информацию, потому что это информации полно и в интернете, и если не по телевизору, то где-то в другом месте найдут.

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