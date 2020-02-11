Надо ли запрещать в Европе вещание российских государственных СМИ? Опрос "Балтии"

ВИЛНИС, житель Риги
Каждый человек может делать выводы. Посмотрел одну сторону, посмотрел вторую сторону, доходишь до середины и понимаешь, что, где, как. Просто надо в этом разбираться, понимать.
ВИКТОР, житель Риги
С одной стороны, это свобода прессы, но с другой, нужно ограничивать и проверять информацию. На телевидении, конечно, сделать это очень трудно. Существуют фейк-ньюз и таких фейков очень много в российских СМИ. Не только на телевидении, но и в печатной прессе. Людей нужно научить распознавать фейки. Ложь в прессе не допустима.
АЛЕКСАНДР, житель Риги
Я думаю, не стоит, в эпоху интернета всегда можно посмотреть в интернете, если что. Смысла не вижу
- то есть проверить?
- Проверить это более сложный вопрос. А посмотреть всегда можно и в интернете, так что, что там запрещать. Всегда найдут люди возможность посмотреть.
ЛИТВА
ЛАУРА, жительница Вильнюса
Это раздражает, когда видишь неправду, и не хочу, чтобы в Литве распространялась пропаганда. Но очень трудно оправдать, что следует запрещать, а что нет. Для них это не пропаганда, а нам кажется наоборот. Это сложный вопрос.
АЛЕКСАС, житель Вильнюса
Скажу, что запрещать не надо, потому что к нам вполне свободно доходит информация как из Западных стран, так и местная, так и российская. И это создает определенную общую картину из определенных позиций и мнений – восточных, западных, российских. Надеюсь, что наш зритель достаточно образован и сознателен, чтобы оценил и сам составил мнение, это ложь или нет.
ЛЮДМИЛА, жительница Вильнюса,
Я сама люблю российские каналы, у меня кабельное телевидение, я сама очень люблю программы Соловьева. Конечно, свобода слова. Люди же хотят смотреть. Ну кто не хочет, пусть выключит и посмотрит фильм, если не хочет послушать. А кто-то хочет послушать. Я так часто смотрю.
КОСТАС, житель Вильнюса
Врут, смотрят в глаза, а врут неправду. Или частичка есть правды, и вокруг этого строят какое-то здание, псевдоздание, и Литва от этого страдает. Некоторые говорят, что это агрессивная пропаганда, а некоторые «ох как хорошо». Запрещать есть один из принципов. Но не самый лучший.
Азербайджан. Смерть невесты через пару дней после свадьбы
Расстрел россиянок на курорте: за убийцу готовы заплатить
Доктор Мясников рассказал, кто умирает от коронавируса
В 3 года ей пришили отрезанные косилкой ступни: как живет Раса