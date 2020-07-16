16.07.2020, 10:05

Эстонская медлительность — миф! Программа "Балтия" рассказывает о самых быстрых людях страны


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Ott Tänaku test Lõuna-Eestis
Ott Tänaku test Lõuna-EestisFoto: Lugeja foto

Из-за особенностей языка кажется, что эстонцы медленно говорят. Это породило множество мифов об эстонской неторопливости и медлительности. Чтобы убедиться, что это не так, достаточно обратить внимание на эстонский автоспорт. Один из выпусков программы "Балтия" посвящен как раз ему.

Рассказывать анекдоты про медлительных эстонцев — дурной тон! А с тех пор как, Отт Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя стали в 2019 году самыми быстрыми раллийными гонщиками планеты — подобные шутки вообще потеряли всякое основание. В мире автоспорта эстонцы давно себя уже зарекомендовали как люди с железными нервами, которые готовы рисковать на самых бешеных скоростях.

Легендарные гонки на мотоциклах спортивного общества "Калев" в Пирита собирали тысячи зрителей еще в довоенной Эстонии. Потом советские власти запретили такой вид спорта, но ненадолго. Полностью историю развития эстонского автоспорта смотрите в видео:

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