Эстонская медлительность — миф! Программа "Балтия" рассказывает о самых быстрых людях страны

Рассказывать анекдоты про медлительных эстонцев — дурной тон! А с тех пор как, Отт Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя стали в 2019 году самыми быстрыми раллийными гонщиками планеты — подобные шутки вообще потеряли всякое основание. В мире автоспорта эстонцы давно себя уже зарекомендовали как люди с железными нервами, которые готовы рисковать на самых бешеных скоростях.

Легендарные гонки на мотоциклах спортивного общества "Калев" в Пирита собирали тысячи зрителей еще в довоенной Эстонии. Потом советские власти запретили такой вид спорта, но ненадолго. Полностью историю развития эстонского автоспорта смотрите в видео:

С 4 по 6 сентября в Эстонии состоится этап чемпионата мира по ралли.