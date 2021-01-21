ВИДЕО: Какие шансы у Макгрегора на победу против Порье?

Канал Betsafe Прибалтика зашел в гости к тренеру клуба ”Гарант” Александру Соколовскому, чтобы обсудить с ним долгожданный поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье, который пройдет 23-24 января. Посмотрите видео, чтобы узнать, кто, по прогнозу Соколовского, станет победителем, и какими сильными и слабыми сторонами обладают бойцы.

По оценке Соколовского, всех любителей ММА ждет очень интересный и важный день, так как в октагоне встретятся два очень сильных спортсмена, имена которых известны каждому. По его мнению, преимуществом обладает Макгрегор. ”Макгрегор, как истинный ирландец, достаточно непредсказуем. Преимущество Макгрегора заключается в очень хорошем тайминге удара”, — сказал Соколовский.

По мнению тренера, Макгрегор финиширует в конце первого или второго раунда.

Букмекерская контора Betsafe до начала боя разместила коэффициенты поединка между Макгрегором и Порье, согласно которым Макгрегор должен одержать победу.

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