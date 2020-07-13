Почему стоит приобрести новые умения именно этим летом? Благодаря смартфону обучение будет удобным

Обучение полезно для нас в любой момент, а лето — идеальное время, чтобы посмотреть на свою жизнь в более широкой перспективе и овладеть новыми умениями. Будь то курсы по профессии, изучение нового языка, кулинарные курсы, обучение игре на пианино или обработке фотографий. Все эти навыки можно приобрести без специального обучения, скачав приложения в свой смартфон.

Канадский журналист Малкольм Гладуэлл в своем бестселлере ”Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего?” установил правило 10 000 часов. Опираясь на примеры Билла Гейтса, The Beatles и других знаменитостей, писатель сказал, что ровно столько времени требуется, чтобы стать профессионалом в своем деле. 10 000 часов — это больше года постоянного обучения без перерывов. Некоторые эксперты опровергли эту идею.

Один из них, известный шведский психолог Андерс Эриксон, утверждает, что учиться нужно не больше, а иначе. Постоянное повторение не делает из нас специалистов. По словам Эриксона, для того чтобы улучшать свои умения, нам надо выходить из зоны комфорта. Многие эксперты поясняют, что таким образом мы бросаем себе вызов и при приобретении новых навыков вырабатываем способность к самоконтролю. Кроме того, саморазвитие сопряжено также с многими другими полезными факторами — при обучении чему-то новому мы можем стать частью нового сообщества, наш круг единомышленников расширяется и возникают знакомства в реальной жизни.

Для получения таких возможностей летом нужно меньше свободных минут проводить в социальных сетях и обдуманно пользоваться смартфоном, чтобы создать для себя интерактивную возможность для развития новых знаний и умений. ”Хотя самые популярные в мире приложения для смартфонов связаны с общением, работой и развлечениями, если поискать, можно найти и различные приложения для саморазвития. На платформе Huawei AppGallery удобно искать новые приложения в интересующей области, а также скачивать их при помощи пары движений пальцев”, — сказала Екатерина Мишина, руководитель отдела образования в Huawei.

По ее словам, очень распространены различные приложения по обучению языкам, например, ABA English, HelloTalk и Tandem Language Exchange. С другой стороны, с помощью приложений можно учиться готовить, обрабатывать фотографии и даже приобретать начальные навыки игры на инструментах, не говоря уже о разных спортивных достижениях. Flowkey — удобное приложение, с помощью которого можно учиться игре на пианино: там есть все необходимое — от нот до рекомендаций по правильной технике игры. Научиться приготовлению блюд помогут различные кулинарные приложения и сборники рецептов, например, myTaste Recipes и Cookbook Recipes, объединяющие самые распространенные рецепты кухонь мира и предоставляющие пользователям подробные инструкции. Самые смелые смогут найти в AppGallery приложение Splits in 30 Days, благодаря которому можно постепенно научиться садиться на шпагат.

Обучение поддерживает активность ума и тела. Оно помогает видеть мировые знания в широкой перспективе, получать новый опыт и развивать мыслительную деятельность, чтобы справляться с различными задачами. Все эти факторы поддерживают здоровье человека. Рассмотрим, скажем, курс кулинарии — приготовление полезных блюд улучшит ваше здоровье и здоровье вашей семьи, а поскольку деятельность здорового человека более продуктивна, кулинарный курс поможет и в достижении профессиональных результатов. Приобретение новых умений вызывает также радость и чувство удовлетворения, и поэтому оказывает терапевтическое воздействие на наше душевное здоровье.

Хотя в настоящий момент развитие знаний и умений является скорее требованием, чем выбором, обучение не всегда должно быть связано с профессиональной жизнью. Почему бы не занять свое свободное время или летний отпуск деятельностью, представляющей для вас настоящий интерес и предлагающей новые задачи из совершенно других сфер? Будь то умения, связанные с карьерой, или же с хобби, обучение новому приносит людям радость и удовлетворение. Приобретение новых умений требует удержания внимания и помогает фокусироваться на положительных аспектах. Это способ избежать постоянного чтения новостей или перелистывания ленты в соцсетях, а также получить настоящую пользу от смартфона.

Huawei AppGallery — это быстро развивающаяся платформа, где можно найти более 60 000 приложений для смартфона, и на которой зарегистрировано уже более 1,4 миллиона разработчиков, готовых обеспечивать пользователям возможности еще более разнообразного выбора. Количество пользователей AppGallery с момента официального выхода платформы на рынок в апреле 2018 года превысило 420 миллионов. Компания Huawei постоянно следит за безопасностью и контролирует разработчиков приложений AppGallery, соблюдая все местные и общемировые правила в связи с конфиденциальными данными.

Аналоги приложений Google можно найти в новых устройствах Huawei как в виде отдельных приложений, так и во встроенном виде, например, приложение электронной почты. Кроме того, можно использовать приложения через браузер или клонировать их со старого телефона с помощью приложения Phone Clone.