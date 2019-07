Новые инновации и еще больше преимуществ для клиентов: AS TBB pank стал прямым участником платежей STEP2 SCT в EBA CLEARING

AS TBB pank

8 июля 2019 года AS TBB pank стал прямым участником системы платежей STEP2 SEPA Credit Transfer (SCT) в EBA CLEARING.

STEP2 SEPA Credit Transfer (SCT) представляет собой общеевропейскую автоматизированную клиринговую систему для осуществления международных и внутригосударственных платежей в евро. Эксплуатацией системы занимается учреждённая в 1998 году крупнейшими европейскими и международными банками клиринговая компания EBA CLEARING.

До настоящего момента в Эстонии насчитывалось только два прямых участника системы STEP2 SEPA Credit Transfer в EBA CLEARING, а именно: AS LHV Pank и AS SEB Pank. Теперь к списку присоединился и AS TBB Pank.

Прямое членство позволяет банку осуществлять платежи, минуя посредников — это обеспечивает клиентам банка возможности для быстрого получения и отправки платежей в евро.

Для банка прямое членство также означает возможность дальнейшего развития платежных услуг путем присоединения к системе мгновенных платежей, что сделает платежи для клиентов банка еще более быстрыми и удобными. Поскольку система мгновенных платежей действует в режиме реального времени, у клиентов банка появится возможность осуществлять платежи круглосуточно за считанные секунды.

Согласно принятому в 2018 году плану стратегического развития, участие в клиринговой системе является важным этапом реализации этого проекта.