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Эстонский экспресс
ФОТО | Смотрите, какое чудо: на пляжах Юрмалы появились “ледяные яйца”
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День 23 февраля установил в Эстонии печальный рекорд. Такого не было последние 8 лет!
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Ученые зафиксировали максимальное замедление Гольфстрима в Атлантике
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ФОТО | Пыльные бури из Сахары накрыли города Европы
Над канадским городом заметили ”лучи в космос”
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Грета Тунберг поделилась в социальных сетях критической статьей об эстонском лесном хозяйстве
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Ратас: мы очень близки к климатической катастрофе
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ФОТО | Сегодня ночью в небе над Кохтла-Ярве наблюдалось редкое природное явление
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Ученые выявили рекордно быстрое потепление на Северном полюсе
(6)
Главный лесничий RMK о вырубке лесов: не забывайте, что на этих местах растет новый лес!
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Вместо свалки автомобильные шины оказываются в лесу
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Всемирный день чистоты в Эстонии: 30 000 участников собрали 1,6 млн окурков
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Производитель Rakvere и Tallegg переходит на перерабатываемую упаковку и сокращает количество пластика
(1)
Ратас: Европе нужно действовать быстрее, чтобы уменьшить влияние изменений климата
(6)
ООН: Изменение климата увеличивает число природных катастроф
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Комиссия по окружающей среде обсудит коллективное обращение о создании новых карьеров
Таллинн подарил Нарве и Пярну необычные мини-контейнеры для окурков
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У Тасмании погибли 90 дельфинов, еще 180 застряли в мелководье
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Всемирный день чистоты прошел успешно. Уборки и подсчет собранного мусора продолжаются
"Между домом и стадионом ФК ”Аякс” навалено мусора от покрышек до шприцов". Почему чемпион Эстонии организовал уборку в Ласнамяэ
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ФОТО | "Море начинается здесь!" Президент Кальюлайд собирала окурки в Пярну
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Всемирный день чистоты в Пыхья-Таллинне: посольства сделают уборку на Коплиранна, а дайверы — в порту Ноблесснер
Всемирный день чистоты в Ласнамяэ пройдет на каноэ
ВИДЕО | Премьер-министр Ратас призывает участвовать во Всемирном дне чистоты
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Достойное завершение рекордного сезона: в государственном лесу начались осенние посадки
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На Всемирный день чистоты в Эстонии зарегистрировались уже 17 000 человек
Доклад: пандемия не остановила изменения климата, но ограничила возможности наблюдать за ними
RMK приглашает детей выходить учиться из класса на свежий воздух
Реакция на книгу Греты Тунберг, или Прогнило что-то в Шведском королевстве
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Вклад RMK в охрану природы значительно увеличился
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RMK приглашает отпраздновать юбилейный год охраны природы в Эстонии
В Европе кадмий накапливается в 45% площади сельскохозяйственных земель. Почва в Эстонии пока в списке самых чистых
Налог на пластик поднимет цены в магазинах Эстонии
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Активистам ”Гринпис” запретили топить гранитные глыбы в Балтийском море
Земля за 30 лет потеряла 178 млн га леса
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Грета Тунберг получила премию в 1 млн евро. Ее учредил крупный нефтяной магнат
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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ RUSDELFI | Кроваво-алый закат в Пирита
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В Сибири — не просто жара! Немецкий ученый озадачен климатическим феноменом
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Качество воды на пляже Какумяэ не отвечает стандартам
Ученые заявили о риске пробуждения древних вирусов из-за таяния мерзлоты
ТОП-5 популярных продуктов, которые скоро исчезнут из-за изменения климата
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