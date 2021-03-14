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"Катюша" смолкла
(12)
Хейки Наби обжаловал в суде первоначальный запрет на соревнования
"Катюша" попала под санкции. Российским спортсменам запретили песню военных лет
(127)
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Требуется политическое решение. Эстонских олимпийцев надо вакцинировать
(6)
Участница Олимпиады Ирина Киккас-Ныомаа о локдауне: детям нужны соревнования, иначе они теряют мотивацию и бросают спорт
(77)
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Скончался известный шахматный тренер Виктор Касс
Звезда спортивной журналистики поделилась откровенным фото
(2)
Рекордсмен Эстонии Назаров занял 7-е место на чемпионате Европы
(12)
Таксист высадил чемпиона Олимпиады в 500 метрах от дома. Тело нашли через 3 недели
(9)
"Черт возьми! Русские изобрели новый вид спорта". При чем тут Хабиб?
(6)
ВИДЕО: Массовая драка российских дзюдоистов и зрителей
(13)
Начало сооружения 50-метрового бассейна в Ласнамяэ отложено на год
(14)
Багамка Шона и эстонец Майкель о первой встрече: "Это было не так романтично"
(9)
14-летняя силламяэская пловчиха выполнила олимпийскую норму
(6)
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Эстонский шахматист выиграл в покер свыше 400 000 евро
(24)
Эстонские гимнастки завоевали бронзу на российском этапе "Гран-при"
(6)
Обыграв россиян, эстонский клуб вошел в историю
(1)
ФОТО: Чемпионат Эстонии по легкой атлетике в Ласнамяэ
Знаменитый борец Хейки Наби сдал положительную пробу на допинг
(15)
Шварценеггер написал пост благодарности умершему советскому штангисту
(2)
Скончался легендарный советский тяжеловес Юрий Власов
(19)
Самый быстрый мужчина Эстонии. Назаров установил в Ласнамяэ рекорд
(8)
В Москве пропал чемпион Олимпиады-80. Не выходит на связь уже три дня
(1)
”Тампа-Бэй” обыграла ”Канзас-Сити” в Супербоуле
Внимание, геймеры! В Эстонии пройдет первый чемпионат по Counter-Strike: Global Offensive
(4)
Анастасию Коваленко избрали в комитет Международной федерации мотоспорта
(4)
Чемпион Финляндии по культуризму умер в 27 лет
(1)
Спортсменов не будут вакцинировать в приоритетном порядке
(3)
Александр Андрусенко - новый президент Союза пауэрлифтинга
(3)
На премию 40 000 евро выдвинуты легенды эстонского спорта
(7)
Известный нарвский рэпер попался на употреблении допинга
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Фехтовальный союз возглавил новый президент
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ФОТО: Слишком сексуальна. Велогонщицу не взяли в мужскую команду
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Алина Молкова признана лучшей гандболисткой Эстонии
Легендарный эстонский бегун скончался от коронавируса
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ВИДЕО: 130-килограммовый великан - главная звезда чемпионата мира
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Министр культуры предлагает вакцинировать 78 эстонских спортсменов
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Коронавирус унес жизнь ветерана эстонского спорта
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ВИДЕО | КАМАЗ столкнулся с вертолетом на ”Дакаре”
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14-летняя Энели Ефимова признана лучшей пловчихой Эстонии
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