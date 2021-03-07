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ВИДЕО: Петр Ян нанес запрещенный удар и потерял чемпионский пояс
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Шведский чеченец Чимаев объявил о завершении карьеры в 26 лет
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ВИДЕО: 180-килограммовый боец ММА слишком рано начал отмечать победу
(9)
ФОТО и ВИДЕО: Супернокаут Льюиса и кровавый бой Куницкой
ВИДЕО: Скандально известный Дацик выбросил соперника с ринга
(25)
ВИДЕО: Силламяэский боксер улетел в глубокий нокдаун. А как же дисклаф?
(12)
ФОТО: Уволенная из UFC спортсменка показала свою грудь
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Миллионы, кокаин и ночлежка в "латышском" клубе. История легенды бокса Леона Спинкса, победившего самого Мухаммеда Али
(1)
ВИДЕО: Волков нокаутировал Оверима во втором раунде
(6)
Секс-символ ММА проиграла дебютный бой на голых кулаках
(5)
ВИДЕО: Смертельный удар боксера-полутяжеловеса
(1)
Российские боксеры готовы объяснить "навальнятам" правила поведения на улицах
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ВИДЕО: Макгрегор обещал победить Порье за 60 секунд, а улетел в нокаут
(11)
Спецназ ФСБ задержал в Москве белорусского бойца ММА. Он вырубил на родине 5 силовиков
(20)
ФОТО и ВИДЕО: Брат Хабиба задушил соперника в UFC
(2)
Американский боец UFC скончался от коронавируса
ФОТО: Стариков уронил Богатова, Мойсар проиграл Ляшевичу
(19)
ФОТО: Эстонские боксеры сразятся с украинцами. Кто победит?
(8)
ВИДЕО: Назван лучший нокаут 2020 года на боксерском ринге
(7)
Российский сумоист из Книги рекордов Гиннесса умер в 21 год
(1)
Скончался трехкратный чемпион Эстонии по боксу Вячеслав Бурков
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ВИДЕО: Массовая драка российских бойцов на ринге
(28)
Чемпион мира скончался в 59 лет в доме престарелых
(6)
ВИДЕО: Лучшие нокауты бойцов UFC и Bellator в 2020 году
(2)
ВИДЕО | Головкин побеждает и устанавливает новый рекорд
"На границе раздели до трусов". Тяжеловес Смолдарев шокирован действиями эстонских таможенников
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ФОТО: Смолдарев одолел в Москве непобедимого дагестанца
(26)
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ВИДЕО: Джошуа нокаутировал Пулева ударом в челюсть
(3)
Просьба Кадырова открыла эстонскому тяжеловесу дорогу в Россию
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ВИДЕО: Экс-фигуристка нокаутировала силиконовую бомбу
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ВИДЕО: Российский боец UFC устроил массовую драку на свадьбе
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Смолдарев сразится с чемпионом Кавказа по рукопашному бою
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Эстонские боксеры завоевали медали юношеского чемпионата Европы!
ФОТО: Классический договорняк. Тайсон и Джонс не выявили победителя
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Майк Тайсон против Роя Джонса. Как закончится бой 50-летних ветеранов?
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ВИДЕО: Обидчик Смолдарева улетел в глубокий нокаут
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ВИДЕО: Харитонов забрал заявление из полиции и помирился с Яндиевым
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СУПЕР! 17-летняя боксерша из Кивиыли завоевала медаль чемпионата Европы
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ФОТО: Секс-символ смешаннных единоборств снялась топлес
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ФОТО: Харитонов показал свое лицо после драки с Яндиевым
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ВИДЕО: Российский тяжеловес Харитонов жестоко избит в Москве
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