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ФОТО и ВИДЕО: Чемпион Эстонии проиграл 27 очков УНИКСу
ВИДЕО: ЦСКА продолжает ставить антирекорды, "Барса" одолела "Реал"
"Бросай мяч Уле!" Как лучшая женская команда Балтии крушила всех в Союзе и Европе
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ВИДЕО: ЦСКА потерпел крупнейшее поражение за 20 лет
(4)
ВИДЕО: "Химки" одолели "Реал", ЦСКА победил "Маккаби"
"Калев/Крамо" победил "Астану" в Единой Лиге ВТБ
ВИДЕО: ЦСКА чудом избежал очередного поражения в Евролиге
(2)
Стали известны все участники чемпионата Европы по баскетболу
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Эстония уступила Северной Македонии, но пробилась на Евробаскет
Пузыри против вируса. RusDelfi узнал, как сборная Эстонии играла в Перми против России
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Сборная Эстонии проиграла России. Шансы попасть на Евробаскет остаются
(4)
ВИДЕО: Горячий эстонский парень ударил в лицо 17-летнего юниора
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ВИДЕО: Сборная Эстонии вырвала победу в овертайме у Италии!
(4)
ВИДЕО: Эстонский талант набрал первые очки в Евролиге
Назван состав сборной России на матч с Эстонией
Капитан сборной Беларуси по баскетболу — о проданной медали и протестах
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Победить ЦСКА и проиграть "Парме". Зигзаги выступления эстонского клуба
ВИДЕО: Пермяки спустили чемпионов Эстонии с небес на землю
Президент ЦСКА о поражении эстонскому клубу: "Это позорный и ужасный день"
(5)
ВИДЕО: Фантастика! "Калев" победил ЦСКА с трехзначным счетом!
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ВИДЕО: Эстония проиграла все матчи, Россия пробилась на Евробаскет
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ВИДЕО: Сборная Эстонии проиграла россиянкам с разницей 44 очка
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Лучший снайпер Евробаскета Швед отказался играть за сборную России
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Скончался известный баскетбольный арбитр Юрий Белов
ФОТО и ВИДЕО: "Калев/Крамо" и ЦСКА проиграли в Единой лиге ВТБ
(1)
ФОТО и ВИДЕО: Чемпион Эстонии не удержал победный счет
ВИДЕО: ЦСКА вырвал победу в Германии, "Зенит" проиграл в Испании
ФОТО и ВИДЕО: "Зенит" победил в Таллинне с разницей 36 очков
ВИДЕО: ЦСКА проиграл "Барселоне", "Химки" уволили Куртинайтиса
ВИДЕО: "Калев/Крамо" потерпел крупное поражение в Единой лиге ВТБ
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ВИДЕО: ЦСКА остановил "Жальгирис", "Зенит" проиграл "Баварии"
ВИДЕО: "Барселона" покорила подмосковные Мытищи
Мартин Мюйрсепп потерял должность главного тренера
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ВИДЕО: Команда эстонского легионера прервала победную серию ЦСКА
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Эстонский форвард переболел на Украине короной и покинул клуб
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Капитан сборной Эстонии получил в канун Нового года неприятное известие
ВИДЕО: Не хватило сил. "Калев/Крамо" проиграл в Единой лиге ВТБ
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ВИДЕО: ЦСКА убегает от "Барселоны", "Зенит" установил рекорд
ВИДЕО: Чемпион Эстонии крупно проиграл на берегах Волги
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ВИДЕО: 8 матчей без поражений - ЦСКА продлил победную серию в Евролиге
Выступавший в чемпионате Эстонии форвард скончался в 30 лет
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