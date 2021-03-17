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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | Модрич добил "Аталанту"
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"Нымме Калью" объявил об увольнении замешанного в секс-скандале бразильского тренера
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Министр Рийсало обещает повысить возраст сексуального согласия
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"Эпоха заканчивается": блогер RusDelfi о судьбе "Ювентуса" и причинах его вылета из Лиги чемпионов
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ВИДЕО: Аурелио не cмог ответить, спал ли он с другими молодыми футболистками
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Кто такой угодивший в секс-скандал Фредо Гетулио Аурелио?
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ВИДЕО: "Зенит" и Дзюба одержали первую победу в 2021 году
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ВИДЕО: "Левадия" успешно стартовала в чемпионате Эстонии
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Адвокат попавшего в секс-скандал тренера: мне не нравится, что человека уже заочно осудили
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Президент "Нымме Калью" в свете секс-скандала: единодушно осуждаем домогательства к детям
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Экс-футболистка "Калью": Аурелио делал мне массаж и внезапно схватил за промежность
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Молодая эстонская футболистка 7 лет занималась сексом с бразильским тренером
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14-летнюю эстонскую футболистку лишил девственности тренер "Калью"?
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ФОТО | "Левадия" и "Нарва-Транс" вышли в полуфинал Кубка Эстонии
ПСЖ выстоял против "Барселоны", "Ливерпуль" разобрался с "Лейпцигом"
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Сенсация! Роналду и "Ювентус" вылетают из Лиги чемпионов!
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"Ливерпуль" впервые проиграл 5 матчей подряд на своем поле
Корона делает свое дело. Старт чемпионата Эстонии по футболу перенесен
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ФОТОНОВОСТЬ: Газон "А Ле Кок Арены" накрыли гигантской палаткой
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"Это — глыба. И комментаторства, и спортивной журналистики в целом": блогер RusDelfi — о смерти Юрия Розанова
Спортивный комментатор Юрий Розанов скончался после тяжелой болезни
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Жеребьевка матчей 1/4 финала Кубка Эстонии. "Левадии" сильно повезло
Молодой эстонский талант забил два мяча в Англии
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ВИДЕО: Карпин и "Ростов" в меньшинстве огорчили "Зенит"
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Коронавирус сдвинул старт футбольного сезона в Эстонии. На изоляции 13 человек
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"Шахтер", киевское "Динамо" и "Милан" пробились в 1/8 финала Лиги Европы
Лига чемпионов: "Реал" с трудом обыграл в большинстве "Аталанту"
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Эстонские футболистки пропустили 9 безответных мячей
"Бавария" и "Челси" одержали победы в Лиге чемпионов
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18-летний Карпин зарабатывал в Эстонской ССР больше полковника?
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”Лови момент”. Девушка Роналду показала обнаженное фото
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Поединок нарвского "Транса" отменен. Команда ушла на самоизоляцию
Поражение "Космоса", рекорд "СМС Раха" и выход в полуфинал "Нарвы Юнайтед"
Обидчик "Флоры" победил в Лиге Европы российский клуб
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Рейтинг ФИФА: Эстония совершила маленький подъем
"Порту" шокировал Роналду, Холанд расправился с "Севильей"
Мбаппе размазал на "Камп Ноу" Месси и "Барселону"
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Футбольный союз оштрафовал "Легион" на 1500 евро
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ВИДЕО | Братья по разуму: Артем Дзюба решил подразнить обезьяну — та ответила
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