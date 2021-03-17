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Эстонский экспресс
Юлия Тимербулатова – Раймонду Кальюлайду: пора бы научиться читать дальше заголовков
(38)
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Радиоведущий Борис Горский об отрицателях коронавируса: о чудо, память отшибло у всех!
(133)
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Юферева-Скуратовски: у несовершеннолетних должно быть право обращаться за помощью психиатра
(30)
Парацетамол не безопаснее вакцины: почему партию AstraZeneca заморозили
(119)
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комментирует доктор Первякова
Помимо пособия по зарплате, мы нуждаемся во временной короназарплате
(34)
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Документы не врут: переход на эстонский язык обучения уже согласован правительством
(165)
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Финский журналист: когда я вакцинировался, то услышал от диванного эксперта — "берегись пятого дня, в Эстонии парень умер"
(34)
Корона — это не Бронзовый солдат
(84)
Бесплодные усилия Путина — прошлое не привлекает молодежь
(42)
Ответ Кристену Михалу: Таллинн требовал смелых шагов по борьбе с вирусом уже с июля
(47)
Кристен Михал: вместо требования ввести режим ЧС мэр Кылварт мог бы задаться вопросом, почему он не вызывает доверия среди русских
(212)
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Критики президентской речи обозначили прорыв — мы все эстонцы в широком смысле
(36)
Михаил Кылварт: помощь в кризис должен получить каждый житель Эстонии
(31)
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Михаил Кылварт: необходимо внятное правовое регулирование ношения масок
(81)
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Eдинственный виновник в трагедии на улице Юмера — это тот, кто нажал на курок. Точка
(93)
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Горбачев позволил говорить вслух то, о чем мы шептались на кухнях
(68)
От того, что происходит в России, очень сильно зависит то, что будет происходить и в Эстонии
(21)
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Президент без гарантии. Российский журналист проводит параллели между Путиным и осужденным Саркози
(28)
Оудекки Лооне: грустно, что в годовщину республики русскоязычные снова услышали, что они ”не такие”
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Жители Маарду заслуживают к себе более уважительного отношения
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Керсти Кальюлайд дала возможность выплакаться тем, кто любит Россию больше Эстонии
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Для правительства выгодно, чтобы люди покидали вторую пенсионную ступень?
(29)
Ученый о речи Президента: в праздничный день не нужно вселять тревоги
(28)
Лаури Лаатс: речь президента не звучала как речь главы государства
(60)
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Основатель языковой школы о речи Кальюлайд: мне пишут расстроенные ученики, которые прочитали речь президента
(3)
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Анастасия Коваленко о речи президента: мне мучительно больно за бесцельно потраченные годы и деньги на языковую проблему
(149)
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Журналист Вилья Кийслер: президент четко дала русским понять — нам все равно, чего вы хотите
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Чемпионка Эстонии по художественной гимнастике: многие барьеры, в том числе и языковые, можно преодолеть
(17)
"Жителям Эстонии независимо от родного языка нужно одно и то же": комментарий нарвитянки Яны Будковской к речи президента
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Политолог раскритиковал речь Кальюлайд: решать проблемы — не президентское дело
(20)
Евгений Криштафович восхитился мужеством президента Керсти Кальюлайд и уверен, что все выпускники школ Эстонии должны говорить по-эстонски
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Педагог Ольга Селищева о речи президента: работая в школе, я вижу, насколько эстонские и русские дети открыты друг другу
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Ледяной дождь в Таллинне. Кто виноват и что точно надо было делать?
(83)
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Зачем нам свой Серджо Маттарелла? Депутат Таллиннского горсобрания рассуждает, какой президент нужен Эстонии
(35)
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Мнение: Жители Маарду платят здоровьем и жизнями за бездействие местной власти
(22)
"Люди хотят жить в нормальной свободной стране. Только-то и всего": Андрей Макаревич об участии артистов в митингах
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МНЕНИЕ | Почему сегодня стоит инвестировать в недвижимость?
Мнение: Фактически депутат Центристской партии одобрил аннексию Крыма и отравление Навального
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Российский журналист о возможном введении продовольственных талонов: У нас желудок многим заменяет мозги
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Законодательство недостаточно защищает жертв изнасилования
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Мария Юферева-Скуратовски: "разрыв отношений с Евросоюзом негативно отразится как на России, так и на ЕС"
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