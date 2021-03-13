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Капитан питерского хоккейного клуба скончался после попадания шайбы в голову
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Александр Великий: сможет ли устоять "вечный" рекорд Гретцки?
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Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина
ВИДЕО | 10-летние российские хоккеисты устроили массовую драку
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12-кратные! Тартуский "Вялк" выиграл чемпионат Эстонии по хоккею
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Знарок против ЦСКА. Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Гагарина
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Российский тренер обвинил Панарина в избиении девушки в Риге. Что тут не так?
ВИДЕО | Матч НХЛ был прерван из-за тающего льда
ВИДЕО: Молодой тренер учит 7-летних хоккеистов дракам на льду
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Нарвские хоккеисты выиграли битву аутсайдеров в "Тондираба"
ВИДЕО: Победная серия России на Евротуре достигла 8 матчей
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ВИДЕО: Россия победила Финляндию на шведском этапе Евротура
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Рагулин, Кузькин, Полупанов... Как хоккеисты ЦСКА играли на Детском стадионе
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Патрик Марло — "непотопляемый"?
"Вялк" рвется к очередному титулу, "Вайперс" остался на последнем месте
Как закончилась жуткая история с убийством жены вратаря сборной России?
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ВИДЕО: Встреча Овечкина с Панариным завершилась массовой дракой
У хоккеиста сборной Эстонии изъяли 6 кг амфетамина
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Все матчи чемпионата мира по хоккею пройдут в Риге
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Хоккеист рижского "Динамо" уволен из КХЛ за кражу клюшки у Ковальчука
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НХЛ: Малкин побил достижения Лемье и Ягра
ВИДЕО: "Эверест" нашел удобного соперника: 3 матча - 3 победы
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"Когда вывозил команду в Эстонию, бил игроков и заставлял бегать кроссы по ночам"
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"Эверест" снова проиграл в Тарту с двузначным счетом
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ВИДЕО: Носилки на лед! Жестокая драка в российском хоккее
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Российские хоккеисты во главе с Овечкиным отстранены от игр в НХЛ
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ВИДЕО: Разъяренный вратарь психанул во время матча
Чемпионата мира по хоккею в Минске не будет
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ВИДЕО: "Вялк" победил Нарву, "Вайперс" грохнул "Эверест"
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КУРЬЕЗ ГОДА | Работник ледовой арены раскладывал пасьянс во время матча НХЛ
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ВИДЕО: Рестарт чемпионата Эстонии по хоккею. Нарва и "Вялк" одержали победы
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"Пожать Путину руку? Конечно, хочу!" Экс-тренер лучшей команды стран Балтии — о хоккее, коронавирусе и политике
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ВИДЕО: Россия - первый полуфиналист молодежного чемпионата мира
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Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2021
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ВИДЕО: Сборная России одержала вторую победу на МЧМ-2021
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Российский банкир обманул знаменитого хоккеиста на 20 млн долларов
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ВИДЕО: Молодежная сборная России потерпела неожиданное поражение
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