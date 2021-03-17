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Эстонский экспресс
Вакцинация правительства и Рийгикогу отложена, хотя коронавирус серьезно мешает их работе
В США родился младенец с антителами к Covid-19, полученными от матери
За сутки в Эстонии выявлено 1784 случая заражения коронавирусом, умерли шесть человек
(23)
Портал образовательной статистики Эстонии обрел новый вид и упрощенную структуру
Израиль восстанавливает авиасообщение со всеми странами
(1)
Премьер-министр Кая Каллас среду проведет на больничном
(8)
В Эстонии зафиксировано два случая возникновения тромбоза после вакцинации от коронавируса. Один человек умер
(96)
Социал-демократы внесли в Рийгикогу законопроект по ужесточению мер борьбы с педофилией
(1)
В ситуации широкого распространения коронавируса следует избегать использования наличных
(6)
ФОТО | В Латвии по случаю дня Святого Патрика "позеленела" знаменитая пещера Гутманя
Докторская диссертация: в Эстонии знание языков влияет на поиск работы и зарплату, но неравномерно
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Почему мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины? Рассказывает доцент Тартуского университета
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Рейтинг EKRE остается на рекордно высоком уровне, но по-прежнему лидируют реформисты
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На рынке недвижимости дефицит: количество предложений упало до минимума за десятилетие
(11)
Новая Конституция Беларуси: что в ней напишут по заказу Лукашенко
(6)
Госконтроль: если ситуация не улучшится, Эстонии будет угрожать штраф за мусор
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Самый популярный вопрос о вакцинации в Нарве: какой вакциной будете прививать?
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ЕС объявил дату ввода для туристов паспортов вакцинации
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C новым Delfi!!!
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КАРТА | Появились первые данные по активности передвижения населения в Эстонии
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Ланно: сейчас крайне важно ускорить темпы вакцинации представителей наиболее уязвимых групп
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Молодая бизнес-леди спасает старейший в Латвии косметический бренд. Рядом с Олегом Осиновским проявляет себя как независимый предприниматель
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Премьер-министр Кая Каллас предложила совершить "Прыжок Вигри"
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Врач из Петербурга: если вы болели простудой, это с 99-процентной вероятностью был COVID-19
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Департамент здоровья: на недельной статистике Covid-19 отразились курортные поездки эстоноземельцев
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В этом году в Эстонии отремонтируют более 2000 километров дорог
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ФОТО | Немецкие истребители выполнили в небе Эстонии более сотни тренировочных полетов
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В трех крупнейших городах Литвы предприниматели вышли на протесты
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Таллинн продлил срок подачи заявлений о поступлении детей в первый класс
Михаил Кылварт после выступления на телеканале "Россия": редакция передачи ”60 минут” сама обратилась ко мне за комментарием
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"моя позиция не претерпела изменений"
ВИДЕО | Заболевшую коронавирусом Каю Каллас сегодня на заседании Рийгикогу мучил кашель
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Оппозиционер Гудков не верит, что санкции против РФ будут эффективными и советует Эстонии закупить “Спутник“ — он сделан не на деньги Путина
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КАРТА | Начинается реконструкция отрезка столичной улицы Кадака
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Кийк: наши дальнейшие действия по вакцине AstraZeneca определятся в четверг
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Рейтинг популярности Emor: центристы почти догнали EKRE
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Регулятор Евросоюза не видит причин отказываться от вакцины AstraZeneca
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Законопроект о порядке проведения экзаменов в школах направлен в Рийгикогу
Проекту российского бизнесмена может угрожать штраф от властей Таллинна
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Не ведитесь! Орудуют мошенники, которые предлагают быстрый способ заработать
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Операция "Весенний план": видные эстонские специалисты хотят к лету вакцинировать всю страну
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ФОТО | Попытка угона машины закончилась тараном дорожного знака
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