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Важно! В распоряжение о спортивных занятиях и тренировках внесены изменения
(10)
Нужно ли на групповых тренировках соблюдать правило 10+1?
(6)
Рестораны и торговые центры открыты, а спортом дети вынуждены заниматься на морозе. Почему?
(13)
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ФОТО | Смотрите, кто стал спортсменом года и тренером года в Эстонии
Тренер Нарвской спортшколы: нам запрещают готовиться к Олимпийским играм
(14)
Правительство — не делай ошибку! Тренировки = здоровье!
(13)
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СПОРТИВНОЕ УТРО | Взгляните на экстремальный утренний распорядок Отта Кийвикаса
СПОРТИВНОЕ УТРО | Важные упражнения показывает 79-летний ветеран спорта. Двигайтесь вместе с ним!
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СПОРТИВНОЕ УТРО | Хенн Пярн: на каждом этапе вы можете наслаждаться жизнью, поддерживать форму и держаться прямо
СПОРТИВНОЕ УТРО | Доктор Михкель Мардна открывает тайну долгой жизни: это просто!
(3)
СПОРТИВНОЕ УТРО | Зимнее плавание улучшает постельную жизнь и заменяет утренний кофе
(1)
СПОРТИВНОЕ УТРО | Тренер-эксперт: активный образ жизни помогает предотвратить риски для здоровья
(1)
CПОРТИВНОЕ УТРО | Смотрите, как начинается утро мэра столицы Михаила Кылварта
(5)
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VIDEO
CПОРТИВНОЕ УТРО | 10 причин начинать утро спортивно
Таллинн приглашает горожан на утренние занятия физкультурой
В Эстонию 20 лет спустя вернулась спортивная гимнастика
(3)
78
Правительство разрешило въезд спортсменам и командам из третьих стран
(2)
ФОТО и ВИДЕО | В Пирита состоялся чемпионат Эстонии по кайтсерфингу
КАРТА | В субботу марафон нарушит дорожное движение на Пирита и Рейди теэ
(14)
ГАЛЕРЕЯ: Эстония проиграла Грузии в домашнем матче Лиги наций
(20)
ВИДЕО | Смотрите, как проходит беговой этап таллиннского триатлона Ironman в Старом городе
(36)
ФОТО и ВИДЕО | На ралли в Кохила автомобиль въехал в публику, двух детей доставили в больницу
(19)
дополнено в 15:00
Олимпиада-80. "Как видят Мишку — у всех улыбка на лице". Где в Таллинне можно купить олимпийские сувениры?
(13)
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Латвиец Нейкшанс выиграл первый классический турнир в Эстонии
Победитель Aeroflot Open Кюлаотс выиграл первый после локдауна шахматный турнир
ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ | Сегодня в гостях у Алины Захаровой — Ксения Балта и Владимир Свет. Не пропустите!
(1)
+ призы на любой вкус!
Урмас Сыырумаа: спорт — это очень важный для государства сектор экономики, который обеспечивает здоровье граждан
(7)
188
ВИДЕО | Константин Васильев: это испытание дает нам возможность стать более ответственными и терпеливыми
Коронавирусный матч на Сааремаа: капитан сообщил, что в эстонском клубе минимум 5-6 больных
(6)
Для попавших в ловушку в Португалии эстонских спортсменов найдено решение
(3)
Скончался эстонский стрелок из лука Феликс Хийе
(1)
Из-за коронавируса в Эстонии отменены все спортивные мероприятия
(27)
Скончался легенда эстонского мотоспорта Вамбола Хельм
(3)
В пятницу начнется чемпионат Эстонии по боксу
(1)
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Президент ЭОК: "Премьер-министр спрашивал — будет ли играть Канепи?"
В следующем году будут удвоены инвестиции Таллинна в сферу спорта
(4)
Таллинн приглашает выбрать лучших спортсменов и команду года
(3)
Таллинн приглашает выбрать лучших спортсменов и команду года
(1)
Максим Воровский: "Я никогда не прыгаю на канат и не бью себя в грудь, а веду себя достойно!"
(10)
Эксклюзив "Бублика"
Разорванные платья, прессинг, обман. Ради спортивной карьеры ребенка родители творят безумные вещи
(22)
В Ласнамяэском манеже познакомились с паралимпийским видом спорта - бочча
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