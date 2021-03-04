Отправьте нам новость, фото или видео!

"Я – журналист" – это рубрика портала DELFI, куда вы можете присылать свои статьи, фотографии и видео. Станьте и вы народным журналистом!

04.03.2021, 14:30

ВИДЕО | Смотри, как "масочные контролеры" развлекаются на остановке

 (29)
EST

Читатель RusDelfi заметил на остановке в центре города людей, которые проверяют наличие масок у пассажиров общественного транспорта. Пока они ждали очередной трамвай — решили размяться и потанцевать.

Отправляйте ваши видео на rus@delfi.ee или пользуйтесь сервисом "Я - журналист".

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: