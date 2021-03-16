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16.03.2021, 14:12

КОРОНАВОПРОСЫ | Пересечение границы без теста, положительный результат после вакцинации и "Спутник V"

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Kaja keskuses vaktsineeriti inimesi 13.03.2021
Kaja keskuses vaktsineeriti inimesi 13.03.2021Foto: Andres Putting

RusDelfi продолжает рубрику о коронавирусе — коронавопросы. На этот раз на вопросы читателей отвечает советник Министерства социальных дел (отдел по делам здоровья населения) Кярт Сыбер.

Есть ли у переболевших ковидом какие-то преимущества? Например, можно пересекать границу без теста?

При пересечении эстонской границы требования к тестированию и изоляции не распространяются на людей, которые переболели COVID-19 и прошло не более шести месяцев с тех пор, как врач признал человека здоровым.

Могу ли я вакцинироваться, если не вхожу в группу риска? С учетом того, что достаточно большое количество пенсионеров, учителей, врачей отказываются от вакцинации.

Количество вакцины, прибывшей в Эстонию, по-прежнему ограничено, и пока невозможно провести вакцинацию всех желающих. В настоящее время проводится вакцинация людей из группы риска, а также начата вакцинация людей, которые заняты на передовой линии.

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Влияет ли вакцинирование на результаты коронатеста, т.е. после сделанной прививки тест не даёт положительный результат при отсутствии заболевания?

Вакцинация не дает положительного результата теста.

Спасёт ли меня вакцина, если я уже болен и нахожусь в тяжелом состоянии?

При остром заболевании COVID-19 вакцинация откладывается. Если человек уже переболел COVID-19, то это не является противопоказанием к вакцинации:

  • Люди, переболевшие COVID-19, должны быть вакцинированы одной дозой вакцины от одной недели до шести месяцев после выздоровления.
  • Люди, которые заболели COVID-19 после первой дозы вакцины, не получат вторую дозу и будут считаться вакцинированными в течение следующих 6 месяцев.

Я провакцинировался российской вакциной Sputnik V. Выдан сертификат. Я знаю, что при пересечении границы мне теперь не нужно соблюдать карантинные правила. Скажите, пожалуйста, я могу где-то зарегистрировать факт вакцинации в Эстонии, если да, то где?

Прививки, сделанные за границей, отдельно нельзя нигде зарегистрировать, но при пересечении границы необходимо подтвердить свой прививочный статус.

Официальная информация о вакцинации от COVID-19 в Эстонии.

Часто задаваемые вопросы о вакцинации от COVID-19 в Эстонии.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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