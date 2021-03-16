КОРОНАВОПРОСЫ | Пересечение границы без теста, положительный результат после вакцинации и "Спутник V"

Есть ли у переболевших ковидом какие-то преимущества? Например, можно пересекать границу без теста?

При пересечении эстонской границы требования к тестированию и изоляции не распространяются на людей, которые переболели COVID-19 и прошло не более шести месяцев с тех пор, как врач признал человека здоровым.

Могу ли я вакцинироваться, если не вхожу в группу риска? С учетом того, что достаточно большое количество пенсионеров, учителей, врачей отказываются от вакцинации.

Количество вакцины, прибывшей в Эстонию, по-прежнему ограничено, и пока невозможно провести вакцинацию всех желающих. В настоящее время проводится вакцинация людей из группы риска, а также начата вакцинация людей, которые заняты на передовой линии.

Влияет ли вакцинирование на результаты коронатеста, т.е. после сделанной прививки тест не даёт положительный результат при отсутствии заболевания?

Вакцинация не дает положительного результата теста.

Спасёт ли меня вакцина, если я уже болен и нахожусь в тяжелом состоянии?

При остром заболевании COVID-19 вакцинация откладывается. Если человек уже переболел COVID-19, то это не является противопоказанием к вакцинации:

Люди, переболевшие COVID-19, должны быть вакцинированы одной дозой вакцины от одной недели до шести месяцев после выздоровления.

Люди, которые заболели COVID-19 после первой дозы вакцины, не получат вторую дозу и будут считаться вакцинированными в течение следующих 6 месяцев.

Я провакцинировался российской вакциной Sputnik V. Выдан сертификат. Я знаю, что при пересечении границы мне теперь не нужно соблюдать карантинные правила. Скажите, пожалуйста, я могу где-то зарегистрировать факт вакцинации в Эстонии, если да, то где?

Прививки, сделанные за границей, отдельно нельзя нигде зарегистрировать, но при пересечении границы необходимо подтвердить свой прививочный статус.

Официальная информация о вакцинации от COVID-19 в Эстонии.

Часто задаваемые вопросы о вакцинации от COVID-19 в Эстонии.

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