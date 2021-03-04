КОРОНАВОПРОСЫ | Можно ли пить алкоголь после вакцинации, должен ли астматик носить маску и когда Эстония купит "Cпутник"

Отвечает Департамент здоровья



Можно ли употреблять алкоголь после вакцинации? Пользователи пишут, что нужно ждать 2 месяца после вакцинации.

После вакцинирования можно употреблять алкоголь (от редакции: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью).

“Я астматик с рождения, мне 22. Ношение маски существенно затрудняет мое дыхание и долгое нахождение в ней для меня проблематично. Что делать? Многие требуют носить маску в автобусе и торговых центрах”.

Начиная с 24 ноября ношение масок обязательно внутри общественных помещений по всей Эстонии. К маскам относятся: визиры, медицинские маски, многоразовые маски и самодельные маски. Если их у вас нет, то можно использовать шарф, который будет закрывать нос и рот.

Можно ли получить какую-то справку для того, чтобы астматику не носить маску?

Нет. Такой возможности сейчас нет.

Департамент здоровья и правительство уже задумались о покупке российской вакцины от коронавируса “Cпутник”? Например, как Чехия. Может, это был бы правильный шаг в нынешней ситуации?

Эстония принимает решения о закупке вакцины, исходя из рекомендаций Европейского департамента лекарств. Мы используем вакцины, которые одобрил Европейский департамент лекарств. От департамента и Европейской комиссии разрешение на продажу получили вакцины Pfizer/Biontech, Moderna и AstraZeneca.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!