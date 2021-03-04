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04.03.2021, 16:14

КОРОНАВОПРОСЫ | Можно ли пить алкоголь после вакцинации, должен ли астматик носить маску и когда Эстония купит "Cпутник"

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EST 17
Umbes niimoodi
Umbes niimoodiFoto: Taavi Sepp

RusDelfi запускает новую рубрику — коронавопросы. Если вы хотите получить информацию от специалистов по темам вакцинации, масок и коронавируса в целом — пишите ваш вопрос на почту rus@delfi.ee или в Facebook.

Отвечает Департамент здоровья


Можно ли употреблять алкоголь после вакцинации? Пользователи пишут, что нужно ждать 2 месяца после вакцинации.

После вакцинирования можно употреблять алкоголь (от редакции: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью).

“Я астматик с рождения, мне 22. Ношение маски существенно затрудняет мое дыхание и долгое нахождение в ней для меня проблематично. Что делать? Многие требуют носить маску в автобусе и торговых центрах”.

Начиная с 24 ноября ношение масок обязательно внутри общественных помещений по всей Эстонии. К маскам относятся: визиры, медицинские маски, многоразовые маски и самодельные маски. Если их у вас нет, то можно использовать шарф, который будет закрывать нос и рот.

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Можно ли получить какую-то справку для того, чтобы астматику не носить маску?

Нет. Такой возможности сейчас нет.

Департамент здоровья и правительство уже задумались о покупке российской вакцины от коронавируса “Cпутник”? Например, как Чехия. Может, это был бы правильный шаг в нынешней ситуации?

Эстония принимает решения о закупке вакцины, исходя из рекомендаций Европейского департамента лекарств. Мы используем вакцины, которые одобрил Европейский департамент лекарств. От департамента и Европейской комиссии разрешение на продажу получили вакцины Pfizer/Biontech, Moderna и AstraZeneca.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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