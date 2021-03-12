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12.03.2021, 11:35

ГАЛЕРЕЯ | Невероятные скидки в Maxima: одеяло стоило 34 евро, теперь — 3!

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Galerii: 8 pilti
Maxima Foto: Delfi lugeja, Delfi

Читатели RusDelfi удивились ценам на постельное белье в ласнамяэской Maxima!

"Это что-то очень странное. Таких скидок я никогда не видел. Если раньше одеяло стоило 34 евро, то теперь цена только 3 евро. И так с многими товарами", — написал в редакцию Артем.

Корреспондент RusDelfi отправил в Maxima запрос, с чем это связано, но пока не получил ответ.

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