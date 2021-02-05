ФОТО | "К остановке не подойти!" Управа извинилась за плохую уборку снега

В среду вечером жительница Пыхья-Таллинна отправила фотографию заснеженной остановки на улице Ситси. Видимо, снегоуборочная техника смела снег с дороги на тротуар, где и находится остановка автобусов. Теперь к ней практически не подойти.

RusDelfi отправил фотографию в управу района в среду вечером. Утром следующего дня поступил ответ: снег вокруг остановки убрали в четверг в 11:27.

"За уборку снега возле остановок отвечает договорной партнер Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Остановка ”Нийди”, которая на фото, от снега была очищена сегодня в 11:27. Большое спасибо за сообщение. Для города столь медленное реагирование на погодные условия неприемлемо. Приносим горожанам извинения за договорного партнёра", — ответил старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Если где-то заметили неубранную от снега остановку или другую проблему с благоустройством, то об этом можно сообщить по таллиннскому инфотелефону 14410, а также по э-почте kommunaal@tallinnlv.ee.

Также вы можете отправлять фотографии на почту rus@delfi.ee

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