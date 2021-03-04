ФОТО | Горы мусора в реке Пирита ошарашили местных жителей

"Мусор в реке Пирита — проблема каждой весны. 70% мусора — это пластик. Так как пластик очень легкий, то он перемещается по реке. В конечном итоге мусор скапливается, например, у моста Люкати. Источник отходов в реке Пирита изучен, и известно, что больше всего мусора в реку попадает от туристических мест и зон отдыха, которых на 105-километровой реке достаточно.

Хоть и управа Пирита не отвечает за уборку реки Пирита, мы все равно заказываем чистку реки и берегов каждую весну — в марте, апреле или мае, в зависимости от погодных условий. Каждый год реку чистят и в рамках всемирного дня уборки. Также реку убирают в течение лета, так как там оставляют мусор отдыхающие и рыбаки. Стоит отметить, согласно закону, уборка реки — обязанность государства", — ответил RusDelfi старейшина управы Пирита Тынис Лийнат.