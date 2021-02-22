Кто в Эстонии делает добрые дела? К Дню независимости Delfi выпустил проект "103 благотворителя Эстонии"

"В честь 103 годовщины независимости Эстонии Delfi представляет 103 выдающихся эстоноземельцев, которые своими добрыми делами тронули нас до глубины души. Особенно во время крайне сложного 2020 года", — говорится в описании проекта. "Это люди, которые выделялись своими добрыми делами, были настоящими самоотверженными добровольцами, помогали или защищали слабых, тех, кто не может постоять за себя, были особенно щедры или помогали работникам на передовой во время эпидемии коронавируса и так далее. Все они заслуживают признания!"

Полностью проект "103 благотворителя Эстонии" на русском языке можно увидеть здесь, на эстонском — здесь.

Мы точно знаем, что людей с огромными добрыми сердцами в Эстонии гораздо больше, чем 103. Если у вас есть желание рассказать нам о таком человеке, напишите нам письмо на ajakirijana@ekspressmeedia.ee. Расскажите, в каком городе Эстонии живет ваш знакомый благотворитель, как давно и чем именно он помогает окружающим.

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Предыдущие информационные проекты Delfi, посвященные Дню рождения Эстонии:

102 удивительных животных Эстонии

101 мечта

100 семей ЭР

"Я остаюсь" (к 99-летию республики)

Oдна Эстония. 98 национальностей