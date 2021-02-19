День независимости Эстонии отметят в каждом районе Таллинна

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, ограничения, связанные с коронавирусом, конечно, повлияли на организацию мероприятий, но тем не менее, для празднования Дня независимости нашли множество возможностей.

”День рождения ЭР отметят в каждом районе города, будут организованы как онлайн-концерты, так и концерты под открытым небом, все желающие смогут принять участие в турнире по конькобежному спорту и открытии снежного городка, также можно будет послушать аудиозапись эстонской поэзии, — перечислил мэр. — Я желаю всем жителям города отличного праздника, но давайте отметим его безопасно и заботясь друг о друге”.

В Пыхья-Таллинне приуроченные к празднованию годовщины ЭР события стартуют уже в эту субботу — на катке, расположенном неподалеку от пляжного павильона Штромки, состоится двухдневный турнир по короткому треку. Свои силы в конькобежном спорте могут попробовать и любители. Точная программа мероприятий опубликована в ”Фейсбуке”. На мероприятии нужно соблюдать принцип рассредоточения и рекомендуется носить маску.

21 февраля в 16 часов Тынис Мяги даст бесплатный концерт на парадной лестнице культурного центра ”Сальме”. 23 февраля в фойе культурного центра и атриуме второго этажа будет открыта выставка рисунков воспитанников детского сада ”Копли” под названием ”Моя Эстония”.

24 февраля, с 10 до 22 часов, перед культурным центром ”Сальме” можно заслушать премьеру аудиопрограммы эстонской поэзии, которую записали такие известные актеры как Ало Кырве, Хеле Кырве, Эстер Кунту и Сандер Роозимяги (постановщик Диана Леэсалу, музыкальный оформитель Вейко Тубин).

На ”Фейсбук”-страничке района Кристийне 23 февраля в 15 часов можно будет послушать прямую трансляцию концерта, в котором примут участие певица Хедвиг Хансон, контрабасист Хейкко Реммель и гитарист Калле Пилли.

24 февраля в 18 часов на развалинах монастыря св. Биргитты начнется концерт под открытым небом. На сцену выйдут Иво Линна и Антти Каммисте, Кайре Вилгатс и Пауль Нейтсов, Отть Лепланд и юные музыканты экономический гимназии Пирита. Также можно будет увидеть световые инсталляции. Количество участников непосредственно на месте ограничено, на мероприятии нужно соблюдать принцип рассредоточения и рекомендуется носить маску. Также можно наблюдать за прямой трансляцией по интернету.