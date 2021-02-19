День независимости Эстонии отметят в каждом районе Таллинна

103-ю годовщину Эстонской Республики разнообразными мероприятиями отметят в каждом районе Таллинна – начиная с церемонии поднятия флага и заканчивая концертами под открытым небом и состязанием по конькобежному спорту.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, ограничения, связанные с коронавирусом, конечно, повлияли на организацию мероприятий, но тем не менее, для празднования Дня независимости нашли множество возможностей.
”День рождения ЭР отметят в каждом районе города, будут организованы как онлайн-концерты, так и концерты под открытым небом, все желающие смогут принять участие в турнире по конькобежному спорту и открытии снежного городка, также можно будет послушать аудиозапись эстонской поэзии, — перечислил мэр. — Я желаю всем жителям города отличного праздника, но давайте отметим его безопасно и заботясь друг о друге”.
В Пыхья-Таллинне приуроченные к празднованию годовщины ЭР события стартуют уже в эту субботу — на катке, расположенном неподалеку от пляжного павильона Штромки, состоится двухдневный турнир по короткому треку. Свои силы в конькобежном спорте могут попробовать и любители. Точная программа мероприятий опубликована в ”Фейсбуке”. На мероприятии нужно соблюдать принцип рассредоточения и рекомендуется носить маску.
21 февраля в 16 часов Тынис Мяги даст бесплатный концерт на парадной лестнице культурного центра ”Сальме”. 23 февраля в фойе культурного центра и атриуме второго этажа будет открыта выставка рисунков воспитанников детского сада ”Копли” под названием ”Моя Эстония”.
24 февраля, с 10 до 22 часов, перед культурным центром ”Сальме” можно заслушать премьеру аудиопрограммы эстонской поэзии, которую записали такие известные актеры как Ало Кырве, Хеле Кырве, Эстер Кунту и Сандер Роозимяги (постановщик Диана Леэсалу, музыкальный оформитель Вейко Тубин).
На ”Фейсбук”-страничке района Кристийне 23 февраля в 15 часов можно будет послушать прямую трансляцию концерта, в котором примут участие певица Хедвиг Хансон, контрабасист Хейкко Реммель и гитарист Калле Пилли.
24 февраля в 18 часов на развалинах монастыря св. Биргитты начнется концерт под открытым небом. На сцену выйдут Иво Линна и Антти Каммисте, Кайре Вилгатс и Пауль Нейтсов, Отть Лепланд и юные музыканты экономический гимназии Пирита. Также можно будет увидеть световые инсталляции. Количество участников непосредственно на месте ограничено, на мероприятии нужно соблюдать принцип рассредоточения и рекомендуется носить маску. Также можно наблюдать за прямой трансляцией по интернету.
В Кесклинне 23 февраля еловый лабиринт в виде национального цветка Эстонии на Ратушной площади будет декорирован сине-черно-белыми украшениями. Памятники общественным деятелям и деятелям культуры традиционно украсят сине-черно-белыми шарфами.
В четверг, 25 февраля, в 14.00 в дневном центре Хааберсти можно будет послушать концерт, на котором выступит победитель конкурса ”Звезды классики 2018” Танель Эйко Новиков. Поскольку количество гостей в зале ограничено, необходима предварительная регистрация по телефонам 5624925 или 6579872. На мероприятии нужно соблюдать принцип рассредоточения и рекомендуется носить маску.
На горке Нымме возле памятника Николаю фон Глену 24 февраля, в 7.32, состоится торжественный подъем флага и пение гимна. На мероприятии нужно соблюдать принцип рассредоточения и рекомендуется носить маску.
В Мустамяэ, в парке Мянни, 23 февраля откроют снежный городок, который одновременно станет выставкой снежных изваяний героев мультфильмов (всего 10 статуй высотой 2-3 м). В городке будет несколько небольших горок для малышей и большая гора с пещерами для детей постарше. В снежном городке также следует соблюдать принцип рассредоточения.
Районная управа Ласнамяэ организует 24 февраля, в 13 часов, во дворе культурного центра ”Линдакиви” концерт, на котором выступит духовой оркестр Saxon Пярнуской дружины Кайтселийта. Если погода позволит, оркестр будет играть на площади перед культурным центром, если будут обильные осадки или слишком холодный ветер, выступление пройдет на балконе второго этажа. На мероприятии нужно соблюдать принцип рассредоточения и рекомендуется носить маску.
24 февраля в парке Юрьевой ночи состоится посвященное годовщине ЭР построение почетного караула, на вершине башни ”Тулила” будет зажжен огонь, а представители районной управы Ласнамяэ водрузят к подножию памятника павшим в Освободительной войне венок. Это мероприятие пройдет в закрытом формате — предназначено только для его участников.
В связи с инфекционной обстановкой программа мероприятий может меняться.
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