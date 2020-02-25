ВИДЕО | Ансип: я рад, что сегодня мы можем сравнивать себя с самыми богатыми государствами в Европе и мире

“Речь президента была в немного грустных тонах. И я поддерживаю все эти взгляды. В течение хорошего года мы должны подготовиться к не таким уж хорошим годам. Сегодняшнее правительство не занимается такими вещами”, — заявил Анип.

“Кто-то хочет поставить наше государство в изоляцию. И это, конечно, не хорошо для Эстонии”, — добавил он.

“Я радуюсь тому, что демократическое развитие нашего общество было очень быстрое и что сегодня мы можем сравнивать себя с самыми богатыми государствами не только в Европе, но и по всему миру. Конечно, мы не на том уровне, что Финляндия и Швеция, но мы находимся на одной картине пейзажа с нашим соседями, и это — чудо!”

На вопрос, как он относится к тому, что некоторые ведущие политики не пришли на прием, Ансип сказал, что это общий праздник и все должны праздновать вместе и если даже Сависаар смог прийти, то непонятно, почему другие не нашли возможности.

Смотрите интервью Ансипа на русском языке!

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