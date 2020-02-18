В Ласнамяэ празднично отметят 102-ю годовщину Эстонской Республики
В Ласнамяэ отметят 102-ю годовщину Дня независимости Эстонской Республики праздничным концертом в культурном центре ”Линдакиви” и торжественной церемонией в парке Юрьевой ночи.
В Ласнамяэ отметят 102-ю годовщину Дня независимости Эстонской Республики праздничным концертом в культурном центре ”Линдакиви” и торжественной церемонией в парке Юрьевой ночи.
Мероприятия в Ласнамяэ, приуроченные ко дню рождения республики, начнутся праздничным концертом в ”Линдакиви”. Накануне Дня независимости в пятницу, 21 февраля, в 18:00 в большом зале культурного центра пройдет бесплатный концерт ”Георг Отс 100”. ”К 100-й годовщине великого певца тенор Мати Тури и пианист Мартти Райде представят публике подборку лучших песен из репертуара легендарного оперного баритона”, — сказал старейшина района Андрес Вяэн.
В понедельник, 24 февраля, в 15.00 в парке Юрьевой ночи начнется торжественная церемония празднования 102-й годовщины Эстонской Республики. Традиционно в парке будет гореть огонь свободы, почетный караул выставит Сторожевой батальон Сил обороны, к мемориалу возложат венки, прозвучат торжественные речи военных и политиков. По окончании церемонии всем гостям будет предложен солдатский суп.
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