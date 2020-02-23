В годовщину ЭР в парке Юрьевой ночи зажгут костер свободы

Традиционно в парке будет гореть огонь свободы, почетный караул выставит Сторожевой батальон Сил обороны, к мемориалу возложат венки, прозвучат торжественные речи военных и политиков. По окончании церемонии всем гостям будет предложен солдатский суп.

Ведущим мероприятия станет актер театра и кино Кристиан Сарв.