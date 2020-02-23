23.02.2020, 13:30

В годовщину ЭР в парке Юрьевой ночи зажгут костер свободы

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Jüriöö ülestõusu 670. aastapäeva tähistamine
Foto: Eero Vabamägi

В понедельник, 24 февраля, в 15.00 в парке Юрьевой ночи начнется торжественная церемония празднования 102-й годовщины Эстонской Республики.

Традиционно в парке будет гореть огонь свободы, почетный караул выставит Сторожевой батальон Сил обороны, к мемориалу возложат венки, прозвучат торжественные речи военных и политиков. По окончании церемонии всем гостям будет предложен солдатский суп.

Ведущим мероприятия станет актер театра и кино Кристиан Сарв.

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