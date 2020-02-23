СЕРИАЛ 102 УДИВИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ | Петух - звезда Instagram, сексуальные барсуки и самый большой в Эстонии паук

Каждый год мы на Delfi придумываем сериал, посвященный дню рождения Эстонской Республики. Но кажется, никогда он не был настолько позитивным, ведь мы перенесемся в мир животных. Забавные и очень трогательные истории о судьбах домашних питомцев и диких зверей.

Мы выбрали 102 животных по их персональным качествам или просто по известности или распространенности того или иного вида. Но так или иначе без этих четвероногих (а иногда крылатых, восьминогих или вовсе безногих) Эстонию невозможно представить.

Какой рекорд по занятию сексом показали барсуки? Как как хитрая лиса обокрала грузчика в Тарту? Как дрозофилы помогают ученым?



Что случилось с клонированным теленком? Сколько живет чайка? Как собака может помогать больному диабетом? Читайте в нашем проекте "102 удивительных животных Эстонии" ЗДЕСЬ!

