Семья купила старый дом в Таллинне и во время ремонта обнаружила спрятанный в стене сине-черно-белый флаг

Житель Нымм Индрек Хейн поделился в группе жителей района в Facebook историей о том, как во время ремонта в их доме обнаружилось "национальное достояние".

Хейн с супругой приобрели весной 2018 года дом на улице Й.В.Яннсена в Таллинне. Дом 1928 года постройки до этого более 90 лет принадлежал семье Митт.

Во время замены теплоизоляции в июле 2018 из стены вместе с опилками выпал сверток. Внутри был выпуск газеты Noorte Hääl за 7 июля 1948 года,

а уже внутри самой газеты был положен сине-черно-белый флаг.

По его словам, покупая этот дом, он и не подозревал, что получит в добавок такую интересную историю.