ФОТО: С наступающим, ЭР! На площади Вабадузе репетируют парад

rus.delfi.ee EST

Vabariigi 102. aastapäeva paraadi peaproov Vabaduse väljakul Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в Таллинне на площади Вабадузе проходит генеральная репетиция парада Сил обороны к 102-й годовщине Эстонской Республики.