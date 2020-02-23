ФОТО: С наступающим, ЭР! На площади Вабадузе репетируют парад

Сегодня в Таллинне на площади Вабадузе проходит генеральная репетиция парада Сил обороны к 102-й годовщине Эстонской Республики.
Сегодня в Таллинне на площади Вабадузе проходит генеральная репетиция парада Сил обороны к 102-й годовщине Эстонской Республики.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В Москве задержали группу врачей
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
СМИ: У Брайанта была договорённость с женой не летать вместе
Нейланд: что сделал самый молодой казненный в СССР преступник